2019-10-25T18:11:10+03:00
Происшествия

Комитет солдатских матерей о ЧП в Забайкальском крае: «достали, скорее всего, просто достали»

Минобороны устанавливает обстоятельства расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минобороны устанавливает обстоятельства расстрела военнослужащих в Забайкальском краеМинобороны устанавливает обстоятельства расстрела военнослужащих в Забайкальском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Оперативные службы Министерства обороны продолжают работать в воинской части в ЗАТО Горный под Читой, в Забайкальском крае. Сегодня днем, 25 октября, около 18:20 по местному времени военнослужащий ремонтно-технической базы открыл стрельбу из автомата по своим сослуживцам. На месте погибли 7 человек, вскоре скончался один из раненых. В больницу доставили еще двоих. Из числа погибших – 2 офицера: командир роты и командир взвода. 2 контрактника и 4 срочника.

Открывшего стрельбу уже задержали.

По неофициальной информации из собственных источников военнослужащий заступил часовым на посту. Именно поэтому в его руках оказалось заряженный автомат (в остальное время солдаты находятся на территории части без оружия и получают его, только когда заступают на караул).

Произошедшее обсуждают между собой председатели комитетов солдатских матерей из разных регионов страны. Председатель комитета солдатских матерей одного из регионов страны, которая руководит комитетов более 30 лет, рассказала «Комсомольской правде»:

- Как долго он прослужил?

- По неподтвержденной информации 4 месяца.

- Понятно. Скорее всего, достали, просто достали. Видимо, он просто расстрелял своих обидчиков. Я работаю в комитете уже 30 лет, и ничего не меняется: стрельбы, повешания. Воспитательная работа поставлена плохо. Солдаты, особенно новички, бесправны. Сначала новобранцы приходят служить – над ними издеваются. Потом то же самое начинают делать они. А сейчас не бьют. Применяют изощренные приемы. Например, «отработка» команды «к бою» - заставляют падать, куда-то лезть, идти. Но самое худшее – это оскорбление. Некоторые этого не выдерживают.

Сегодня погибли 8 человек?

В 1994 году – об этом как раз писала «Комсомольская правда» - солдат пограничник расстрелял 18 своих обидчиков. Он написал письмо своей матери: «Я рассчитался с обидчиками». После этого на границе служат только контрактники. Обо всем этом я написала целую книгу.

Все ситуации похожи одна на другую. А главная причина всех бед – по-прежнему наплевательское отношение к солдатам и плохая воспитательная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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