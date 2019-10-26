Алена Темерова: Я - бабушка-студентка на самокате

Любой человек в возрасте «50+» может изменить жизнь, бесплатно получив новую профессию. В этом году принять участие в программе могут Мужчины в возрасте 56-60 лет и женщины 51-55 лет, то есть за пять и менее лет до выхода на пенсию .

Выбрать есть из чего: в Красноярском крае обучают предпенсионеров по 32 направлениям в 21 техникумах и колледжах. В Колледже сферы услуг и предпринимательства можно стать портье, парикмахером, портным, закройщиком, дизайнером...

- Можно сказать, запрыгнула в последний вагон для того, чтобы снова стать студенткой, - говорит учащаяся по направлению «Графический дизайн» Алена Темерова. - Я 1964 года – последнего, когда можно было поступить. Работала главбухом, занималась успешным производством, но мне всегда не хватало творчества Хочу заниматься администрированием страниц в соцсетях, подбирать иллюстрации, но не хватает знаний и опыта. Для меня это сложно, но думаю, к концу обучения, мои работы приобретут вполне приличное очертание. У меня трое детей, двое внуков и с недавних пор - новый имидж: бабушка-студентка на самокате. Точно знаю, чтобы мозг не старел, нужно постоянно что-то узнавать.

Красноярский технологический техникум пищевой промышленности выпускает предпринимателей и пекарей.

- У меня педагогическое дошкольное образование, много лет работала няней, но устала, - рассказывает - Ольга Толстихина, студентка техникума по компетенции «Хлебопечение». - Пришла на ярмарку вакансий. Увидела стенд техникума, предлагавшего обучение людей моего возраста. Мне рассказали, что там за два месяца бесплатно обучат и сразу трудоустроят. Так и решила кардинально поменять профессию. Привлекло меня именно хлебопечение и когда пришла на первое занятие не пожалела: научилась делать косички из шести жгутов – абсолютное произведение искусства. А как это вкусно! Теорию тоже рассказывают интересно, доступно.

- Всем независимо от возраста нужно уметь зарабатывать, - убеждена 52-летняя Ирина Сидоренко, студент колледжа по направлению «Предпринимательство». - Результатом моего обучения станет бизнес-план. Буду разрабатывать его для своего небольшого бизнеса. Написать его самой тяжело. А здесь с нами работают специалисты, у них всегда можно проконсультироваться.

- У нас есть группа по направлению «Хлебопечение», - рассказывает Координатор программы обучения лиц предпенсионного возраста Красноярского технологического техникума пищевой промышленности Ирина Воронина. - Только она начала обучение, а нам уже поступило предложение от крупной сети красноярских супермаркетов - трудоустроить всех наших выпускников. Со зрелыми студентами проще работать: они пришли учиться целенаправленно, внимательнее слушают, глубоко вникают в материал, используют жизненный опыт в обучении. Только постоянно учась, можно быть конкурентоспособными в современном мире.

Справка КП

Зарегистрироваться на обучение и выбрать компетенцию можно на сайте 50plus.worldskills.ru Всего здесь представлены 122 компетенции.

Программа переобучения людей старшего возраста проходит во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерства труда.

Обучение - бесплатное. По его итогам отучившиеся покажут новые умения на практике и кроме традиционного свидетельства получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».