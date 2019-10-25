«Схватила за грудки и трясла»: в Красноярске кондуктор вытолкала из автобуса подростка с инвалидностью

«Нам только разрешили присаживаться, только разрешили ходить. И какая-то тетя должна мне его загубить», - красноярка Людмила Себастьянова плачет навзрыд. Ее 15-летнего сына Данила, который едва-едва начал восстанавливаться после тяжелой травмы спины, чуть было снова не отправили на больничную койку. Случилось все во вторник, 22 октября, сообщает ТВК. Парень отправился на занятия в другой конец Красноярска. Сел на удобный 91-й маршрут. Тут все и произошло.

Кондуктора и перевозчика вызвали на ковер.Видео: ТВК

Поначалу поездка шла как обычно: Данил занял единственное свободное место. Потом у него заболела спина (в позвоночнике у мальчика два титановых штифта, поэтому долго сидеть или стоять он физически пока не может), и Данил перешел на другое место – решил ехать стоя. Кондуктор, уже один раз рассчитавшая его по социальной карте, видимо, не сообразила, что пассажир давно «обилечен». Хотя мальчик объяснил, что уже рассчитался.

- Кондуктор схватила его за грудки и стала трясти, - рассказала мама Данила, Людмила Себастьянова. - Он начал кричать прям в автобусе: «Не трогайте меня, я инвалид!» Она не слышала. Порвала куртку ребенку, а на остановке Сурикова вытолкнула его из автобуса.

Людмила Себастьянова позвонила в департамент транспорта Красноярска и полицию. Кондуктора и перевозчика вызвали на ковер. Внятно пояснить свое поведение женщина не смогла – она вообще на протяжении всего разбора полетов молчала, как рыба. В соцсетях тут же предположили, что она плохо понимает русский, однако это, безусловно, только домыслы. Тем не менее, в свою защиту женщина не сказала ни слова. Перевозчик же заявил, что выплатит материальный и моральный ущерб семье ребенка. Более того, как выяснилось, эта кондуктор вообще не работает на предприятии – в тот день женщина якобы подменяла кого-то из не вышедших на маршрут кондукторов. Чиновники же заявили, что собираются устроить проверку.

- По каждому факту мы проводим проверку совместно с перевозчиками, приглашаем водителей и кондукторов. Если у нас есть камеры, то мы их смотрим, – заявил замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко.