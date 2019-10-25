Новые троллейбусы соединят центр Красноярска с самыми отдаленными районами

Мэрия подготовила и представила депутатам красноярского горсовета проект муниципальной программы пассажирских перевозок на 2020 год. Что интересного могут найти в ней горожане, которые пользуются общественным транспортом?

Напомним, что каждый день у нас перевозят около 800 тысяч пассажиров. Но несколько лет назад городские власти озадачились, как пересадить на общественный транспорт еще большее количество красноярцев и тем самым разгрузить городские дороги от легковых автомобилей. Что мешает? Высокий износ подвижного состава, нет гибкой линейки тарифных планов, не хватает выделенных полос, низкая скорость движения автобусов, нет магистральных маршрутов. Вот такие вопросы власти и собираются решать.

Подвижной состав. Во-первых, продолжится его замена. Перевозчиков уже предупреждают: когда будут проводить следующий аукцион, состояние автобусов (экологический класс Евро-4 и Евро-5, год выпуска) будет стоять первым пунктом. Плюсом пойдет и оснащение автобусов аппарелями (устройство для подъема пассажиров на инвалидных колясках). Сейчас в городе ежедневно на маршруты выходит 894 автобуса муниципальной и частной формы собственности, 65 троллейбусов и 38 трамваев.

- В следующем году мы планируем закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев. Это обновит парк троллейбусов на 20%, а парк трамваев на 10%. Кроме того, есть договоренности с Москвой о передаче Красноярску 10 троллейбусов. Также мы ведем переговоры и по трамваям, - рассказал руководитель департамента городского транспорта Александр Годованюк.

Маршруты. По красноярским улицам проложено 59 автобусных маршрутов (в том числе сезонные для дачников), 6 троллейбусных и 4 трамвайных. Менять что-то в автобусных маршрутах не планируют. Разве что при необходимости продлять на несколько остановок какие-то конкретные. Однако в 2020 году будет создан первый экологический магистральный маршрут, на который пустят современные троллейбусы, имеющие большой запас автономного хода.

Этот маршрут станет самым протяженным и прямым и соединит отдаленные районы и центр города. Он пройдет по всему левому берегу Красноярска. Выделенные полосы на всем протяжении увеличат скорость движения троллейбусов. Интервал движения составит от 5 до 10 минут. Также в следующем году запланирован запуск скоростного трамвая от КрасТЭЦ до Предмостной площади с приоритетом при проезде перекрестков. Новые трамваи закупят по федеральной программе «Чистый воздух».

Скорость. Средняя скорость движения общественного транспорта по городу сейчас составляет 20,3 км/ч. Скорость имеет большое значение, поэтому ее планируют довести до 20,7 км/ч. Помогут выделенные полосы (не исключено, что их количество увеличится в скором времени). Для информации: сейчас протяженность выделенных полос составляет 35,09 километра. После открытия четвертого моста через Енисей и развязки по Николаевскому проспекту транспортные потоки в Октябрьском и Свердловском районах перераспределились, исчезли пробки в час пик.

Цена вопроса. На реализацию всей программы пассажирских перевозов планируется потратить из бюджета за три года 2,5 миллиарда рублей, равными долями по 860 миллионов. При этом нужно учитывать, что в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска (а произойдет это в 2028 году) можно будет рассчитывать и на дополнительное финансирование.