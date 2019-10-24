2019-10-25T04:11:43+03:00
Общество

Цифровизация энергетики приходит в районы Красноярского края

«Умные счетчики» помогают экономить
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Цифровизация энергетики приходит в районы Красноярского края. Фото: Россети СибирьЦифровизация энергетики приходит в районы Красноярского края. Фото: Россети Сибирь
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Энергосистемы районов Красноярского края в ближайшее время ждут значительные изменения. Красноярский филиал Россети Сибирь (ранее известный как «Красноярскэнерго» - филиал МРСК Сибири) ведет здесь активную работу по установке выносных приборов учета нового поколения – так называемых «умных счетчиков». Сами аппараты по-прежнему будут крепиться на придомовых опорах линий электропередачи, а потребители в дополнение к ним получат дистанционный пульт, с помощью которого можно будет узнавать и сверять показания.

Приборы значительно упрощают жизнь потребителей. Больше не нужно записывать и передавать показания – система делает это самостоятельно.

Еще один несомненный плюс «умных счетчиков» - пресечение энерговоровства. Не секрет, что по всему краю находятся хитрецы, которые пытаются обмануть приборы учета или подключиться к электросетям кустарным способом. От их деятельности страдают целые населенные пункты, ведь незаконное подключение – это риск нарушения энергоснабжения. Расплачиваться за безучетное электропотребление в конечном итоге приходится всем жителям. «Умные счетчики» решают эту проблему – энерговоровство становится просто невозможным.

За 2018 год использование такой системы на территории всего края позволило сберечь 150 миллионов киловатт-часов на сумму около 300 миллионов рублей. Эти деньги направляются на модернизацию сети и повышение надежности энергоснабжения.

«Умные счетчики» помогают экономить. Фото: Россети Сибирь

«Умные счетчики» помогают экономить. Фото: Россети Сибирь

Внедрение интеллектуальной системы велось в разных районах Красноярского края с 2011 года. На сегодня в регионе работают около 85 тысяч «умных счетчиков», из которых более 6 тысяч установлены в нынешнем году. В ближайшее время их количество должно существенно возрасти. Общий план по внедрению «умных счетчиков» на 2019 год составляет 24 тысяч штук. Особенно активно работы до конца года будут вестись в Емельяновском, Ермаковском, Курагинском и Ужурском районах.

Конечно, провести такую работу без ограничения подачи электроэнергии невозможно. Энергетики заранее приносят извинения за неудобства и просят отнестись к этому явлению с пониманием. Ведь энергосистема районов благодаря внедрению интеллектуального учета сделает большой шаг вперед.

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