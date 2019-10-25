«Студенты» 50+ прилежнее и надежнее

Уникальная возможность для тех, кто хочет учиться новому в любом статусе и возрасте: в рамках проекта Worldskills «50+» предпенсионеров края обучают в 17-ти техникумах и колледжах, прошедших необходимую аккредитацию. Мужчины в возрасте 56-60 и женщины 51-55 лет (то есть те, кому осталось 5 и меньше лет до пенсии) могут освоить в нашем регионе 27 профессий – от портного до вебдизайнера. К примеру, пекарей ждут в Красноярском технологическом техникуме пищевой промышленности, а парикмахеров, портных, закройщиков – в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. Научиться красить автомобили или их кузовному ремонту можно в Красноярском техникуме транспорта и сервиса.

Сергей Ганьшин, один из студентов-предпенсионеров Красноярского техникума транспорта и сервиса, рассказывает:

- Мне всегда приходилось руководить или командовать. Завершил свою военную карьеру в должности начальника службы безопасности колонии строгого режима. В 45 лет вышел на пенсию и работал в охране. У меня уже трое внуков, всем моей энергии хватает и еще остается. Поэтому в 60 лет решил освоить новую профессию. Услышал, что набирают группы. Зарегистрировался на сайте, посмотрел из чего можно выбрать. Выбрал покраску, мне нравится.

Вячеслав Катаев, еще один 60-летний «студент», рассказал, что учиться его отправила жена:

- Человек должен развиваться всю жизнь. Здорово, что можно научиться новому, к тому же бесплатно. С сыновьями пробовали красить автомобили, но так классно, как здесь, у меня никогда не получалось. Этот процесс – просто сказка: фильтры современные, краска ложится ровно. Думаю, что у меня получиться в дальнейшем этим неплохо зарабатывать.

«Студенты» рассказывают, что раньше приходилось добывать средства на жизнь, учиться часто было некогда, все бросить и выбрать работу по душе – тоже мыслей не возникало. А сейчас наступило самое благодатное время - можно жить в свое удовольствие, учиться, помогать людям.

- В техникуме это первая группа по проекту Worldskills для предпенсионеров, - говорит замдиректора по учебно-методической работе Техникума транспорта и сервиса Татьяна Перепелкина. - Из пяти недель обучения, четыре – практики, занятия проходят два-три раза в неделю. Мы подстраиваемся под учащихся, понимаем, что все они занятые. Конечно, людей волнует вопрос трудоустройства: мы сотрудничаем со многими работодателями, предлагаем, в том числе, и наших студентов старшего возраста. Это их не смущает - сначала всех берут на стажировку, а трудоустройство уже зависит от человека. Взрослые студенты прилежнее. А молодежь сейчас не держатся за рабочее место.

После обучения выпускников ждет практический экзамен. Сдавшие его, кроме традиционного свидетельства, получат скиллс-паспорт - сертификат международного образца, уже оценённый российскими работодателями.

СПРАВКА «КП»

* 17 техникумов и колледжей Красноярского края проводят обучение по 27 программам. С полным списком программ для переобучения можно ознакомиться на сайте краевого Центра профессионального образования center-rpo.ru

* Зарегистрироваться на обучение и выбрать компетенцию можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Нужно будет ввести контактные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

* Программа переобучения людей старшего возраста проходит почти во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерством труда.

* Обучение - бесплатное.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».