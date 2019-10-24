История перевоплощения: из маникюрши – в ресторанные критики

Бывший мастер-маникюра, а сейчас красноярский фудблогер Элеонора Карпова за несколько месяцев ставшая интернет-звездой, делает эпатажные обзоры городских ресторанов, которые одним подписчикам нравятся, а других приводят в бешенство. Элеонора не обращает внимания на критику, мечтает о собственном кафе и о том, что красноярские рестораны начнут кормить и бездомных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739905" frameborder="0"></iframe> Элеонора на рынке.

Место встречи: рынок микрорайона Солнечный.

Время: 14.00

Элеонора и ее дочь Дарья совмещают приятное с полезным: дают интервью и кормят обедом страждующих. Фудшеринг в Красноярске – мечта Элеоноры.

Народ скромничает, фудшеринг – бесплатная еда - новинка для Солнечного, - за добавкой возвращаются самые смелые.

- Элеонора, что сегодня в меню?

- Борщ, каша гречневая и овсяная с бананом, овсянка с бананами, а еще горбуша с редькой.

- Старинный рецепт?

- Да просто редька была дома (смеется. Прим. автора).

Пробуем рыбу. Нежная, нежирная.

- Кстати, я готовлю обычно на пару, ничего не зажариваю. И вот смотрите, на все продукты я потратила всего 1000 рублей. Что хочу сказать? Насколько проще дома готовить. Недорого и вкусно. И нечего по ресторанам ходить.

- В ваших блогах вы говорите, что многое знаете о ресторанной кухне еще из юности, что ваша мама работала в общественном питании. Это правда?

- Конечно. Мы жили на Сахалине, мама работала в «Сахалинрыбпроме» инженером-технологом общественного питания. Мы с братом после школы почти каждый день приходили к маме. Я всю эту кухню видела изнутри: как, что, из чего готовят, накрывают.

- Даша, мама хорошо готовит?

- У мамы потрясающие борщи, и даже обычный салат с капустой получается очень вкусным. Мама добавляет особые пряности.

- Элеонора, принципы советской кухни запомнились?

- Принципы… Вкусно должно быть, по-домашнему. В меню – супы, густые, наваристые. А не как… Недавно тут ресторан открылся. Что выдают? «Эксклюзивно приготовлено»… С недоваренным горохом, ну. Шницель жарить не умеют: внутри – сырой, сверху пересушенный. Ну как?

- Может, это прожарка «медиум»?

- Может, надо в трех чанах во фритюрах это делать…

- Вы любите готовить?

- С детства. Мама целый день на работе, а я - на кухне. У нас дома была толстая кулинарная книга с картинками. Помню, там даже рецепт суши был, пыталась приготовить, хотя продуктов особо не было. Вечно придумывала что-то. У меня был любимый суп, я сама его придумала, легкий, с взболтанными яйцами. Называется это… Даша, как? Мы недавно что-то похожее в дорогом ресторане ели.

Элеонора – особа эпатажная, но зато равнодушных нет.Фото: из личного архива

- Лингвине (подсказывает дочь – прим. автора).

- Вот! Лингвине. В третьем классе я его придумала. Спрашиваете, что на ужин было? Разное, не только супы. И икра была, и крабы - Сахалин же.

- Вы родом из морского региона и поэтому настолько критичны к блюдам из морепродуктов в ресторанах? В обзорах – жесткая критика.

- Да, именно. А критика, ну если тухлые устрицы в дорогих ресторанах… Что не распродали на выходных, дают потом сетом.

- Вы требовательный клиент?

- Конечно, если вы позиционируете себя как дорогой ресторан, «выше крыши», то и устрицы должны быть свежие, чтобы шевелились и сомелье чтоб нормальный. А то подошла, налила – комплимент называется. Непонятно какого розлива, непонятно какое вино. Из открытой бутылки. Она этикетку должна показать, рассказать о вине, дать попробовать…

- Как получилось, что мастер маникюра стал ресторанным критиком?

- Даже не знаю. Я же не вчера стала этим заниматься. В прошлом году день рождения отмечали в кафе. Ну и чего? Дорого и невкусно. Я рассказала об этом в сети, много отзывов было. Некоторые стали писать, мол, я сама не умею готовить, кормлю домашних «хрючевом». Я стала готовить дома, записывать видео. Делала обзоры продуктовых магазинов, а потом и кафе. Начали появляться подписчики, люди про меня узнали. Наверно, им нравится, отправляют мне деньги, чтобы я сходила в ресторан и сделала обзор.

- Говорят, как писать, хорошо или плохо?

- Нет, такого нет.

- Сегодня вы впервые готовите еду для всех желающих?

- Я и раньше занималась фудшерингом…

- Даже лексику профессиональную знаете?

- Пришлось. Эта тема меня очень волнует. Когда я делала обзоры продуктовых магазинов, видела, что происходит с остатками еды. Такой был шок, что даже не стала выкладывать в Интернет. А сколько можно было бы накормить людей. То же самое и с ресторанами... Почему нельзя организовать фудшеринг? Во всем мире рестораторы так делают.

- Вы видите в этом свою миссию?

- Да, я хочу привлечь внимание красноярских рестораторов. Не выкидывайте еду, отдайте голодным.

- У вас дочь восьмиклассница. Как она реагирует на вашу популярность? Не только на лестные, но и обидные комментарии?

- Вчера я споткнулась, а Даша говорит: «ну да, звездам то больно падать!». Сначала я и переживала, и плакала. Но я закалилась, теперь пуленепробиваемая.

- Даша, а ты?

- Я тоже плакала, когда что-то обидное писали. Мама же – это святое.

- Даша, как относишься к маме-фудблогеру?

- Я «за». Человек должен развиваться в том направлении, в котором ему нравится и у него получается.

- Дочь меня поддерживает, это главное. Помогает. На многие вещи мне глаза в Интернете открыла. Видео монтирует. Я учусь. Хожу к репетитору сейчас, Ярославу Питерскому, занимаюсь, речь ставлю, дикцию. Очень интересно. Мировоззрение кардинально поменялось.

- Элеонора, в чем, по-вашему, главная проблема красноярских ресторанов?

- Дорого все. Не соответствует цена качеству. Если интерьер дорогой, и в нем воплощены все несбывшиеся мечты хозяйки, то не значит, что стейк должен стоить такие тысячи за 100 грамм. Мол, это корова из Японии. Какая Япония? Видела я «Орел и решку». Там да. Приехали с тобой на ферму, зарезали. Вот это я понимаю.

- Но могут же быть и дорогие рестораны для богатых людей, и на средний кошелек, и бюджетные?

- Нет, я считаю так: даже с 200 рублями можно смело идти в любой ресторан. Зашел, съел салат за 50 рублей, прочувствовал атмосферу. Потом он придет и закажет стейк за 5000.

- Даша, всем подросткам нравится фастфуд, а тебе?

- Нееет. В фастуфудах – невкусно и толчея.

- А вам, Элеонора?

- Да, никакой камерности.

- Формат же предполагает эту «толчею».

- А цены, извините меня? Еще одна проблема наших заведений – во фритюрах. Жарки-пережарки. Если я вчера пирожки жарила, то после каждой порцию мыла сковородку, а там - нет.

- Что важнее в ресторане, атмосфера или еда?

- Еда, конечно. Хоть что ты там сделай, если еда невкусная, это все перекрывает.

- Каким должен быть повар?

- Он должен любить свою работу. Сейчас с таксистом ехали сюда, сумки - тяжелые, а он злой такой: «Чо не сказала, что с багажом?!». Я смотрю на него и не понимаю, как можно заниматься чем-то и не любить это.

- У вас был поварской опыт?

- Да, ездила на плотах, 26 человек нужно было кормить. Сложная, конечно, работа.

- Вам нравится ваше новое занятие?

- Нравится. Мне всегда говорили, что я должна себя в этой сфере реализовать - всегда до чего-то докапываюсь.

- «Ревизорро» смотрели?

- Мне Константин Ивлев нравится (шеф-повар, ведущий кулинарных передач. Прим. автора), я все передачи его смотрела, «На ножах», люблю «Орла и решку», «Мир наизнанку» - весь цикл полностью.

- В каком ресторане мира вы хотели побывать?

- Нет, не в ресторане. Я бы хотела в Непал, в королевство Мустанг. Слышали? Там небогато. Но там есть атмосфера духовности, больше чем у нас.

- Хотели бы открыть свое кафе?

- Давно об этом мечтаю.

- Как бы назвали?

- Даша, как?

- Пока думаете над названием, давайте обсудим, что будет в меню.

- То, что надо…

- Что?

- О! Так и назовем наше кафе – «То, что надо!».