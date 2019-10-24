«Бобик, какой колбаски купим?»: в красноярские супермаркеты разрешили заходить с животными

Революция, можно сказать: в супермаркеты в Красноярске теперь можно будет заходить с животными. Речь идет о гипермаркетах «Аллея» одной сети – «Командор», но красноярцы знают: это одна из самых крупных сетей в Красноярске, так что масштаб нововведения, можно сказать, впечатляет.

Как так получилось? Сеть заказала спецтележки, куда можно посадить собаку (конечно, не крупную) или даже кошку.

- Эту практику мы подсмотрели в одной из европейских стран и решили протестировать в наших магазинах, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск директор группы компаний «Командор» Павел Шамбир. - Во-первых, это удобно для людей с собаками и положительно скажется на трафике. Во-вторых, это дополнительный комплиментарный жест нашим покупателям. Опросы в рамках теста показали востребованность такого формата способа передвижения по магазину. Мы не получили ни одной жалобы от покупателей.

Очевидно, что недовольные все равно будут – все же собак станут возить по торговым рядам. А тем захочется и понюхать что-нибудь вкусное, или, еще хлеще, лизнуть, пока отвлекся хозяин. С другой стороны, любопытное ноу-хау, - в других городах, говорят, такого нет.

Всего зоотележки появятся в 17 гипермаркетах «Аллея» и не только в Красноярске, еще в Иркутске, Ангарске и Абакане - по 3-5 тележек в каждом в зависимости от площади магазина и покупательского трафика.

Вопрос ребром: что скажет Роспотребнадзор?

- Законодательного запрета на посещение продуктовых магазинов с животными нет, - пояснили в сети. - Решение - на усмотрение администрации магазина.

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