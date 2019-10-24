ГИБДД лишила главу Лесосибирска водительских прав, а мэрия отобрала у главного гаишника служебное авто

На днях мэрия Лесосибирска расторгла с городской ГИБДД договор аренды муниципального автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Расторгла и расторгла – рядовое, на первый взгляд, событие. Новость-то в чем? Однако злые языки припомнили: буквально на днях мировой суд лишил градоначальника Андрея Хохрякова водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей – за пьяную езду. В маленьком городе, где ничего не скроешь, обсуждают – «ответочка»!

Предмет раздора, темно-зеленый «Крузер» 1998 года выпуска, мэрия Лесосибирска передала в аренду (безвозмездно) местному отделу ГИБДД в 2012 году. Согласно договору обе стороны могли расторгнуть его в любой момент.

- В небольших городах зачастую одно ведомство находится в тесном диалоге с другим и, конечно же, с органом власти, ведь решать какие-то вопросы напрямую проще, - говорит руководитель портала КrasNews Дмитрий Полушин, в чьем распоряжении оказался документ о расторжении договора. - Поэтому когда начальник ГИБДД обмолвился главе муниципалитета 7 лет назад, что ему не на чем ездить, из автопарка муниципалитета была передана простаивающая «Тойота Ленд Крузер».

Возможно, машина сейчас просто понадобилась муниципалитету, утверждать обратное нет никаких документальных оснований. Просто забавное совпадение. Андрей Хохряков летом этого года был остановлен нарядом ДПС на дороге в Лесосибирске. Дорожные полицейские увидели «Камри», виляющую по дороге. После алкотеста (0,27 промиле алкоголя) никаких скидок сидевшему за рулем градоначальнику (к чести инспекторов) делать не стали.

Что было дальше, пытался ли глава города вернуть права, не известно. Даже если пытался, явно навстречу ему никто не пошел. Так или иначе, спустя месяц глава местной ГИБДД лишился авто. К 11 ноября «Крузер» должен стоять в муниципальной гараже. Вот такие дела.