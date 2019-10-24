Красноярцы обсуждают замену полиэтиленовых пакетов в супермаркетах на бумажные

В красноярских магазинах помимо полиэтиленовых пакетов, стали предлагать бумажные или текстильные сумки. Правда, стоимость их на порядок выше.

- Я не готова покупать бумажные пакеты,- признается Елена, позвонившая в «Комсомольскую правду» - Красноярск. - Во-первых, бумажные пакеты ненадежные, во-вторых, - они дороже стоят, а, в третьих, полиэтиленовые я использую для мусора, что очень практично. Сумки – тоже вопрос неоднозначный. Их нужно постоянно с собой носить, если забыл – покупать, а это накладно.

В торговых сетях комментируют, что этот шаг – один из способов борьбы за экологию. Ведь, как известно, доля переработки вторсырья на территории края, очень мала. Вполне возможно, что через несколько лет в магазинах перестанут продавать полиэтиленовые пакеты. Роспотребнадзор уже разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение, а в будущем – и полный запрет производства одноразовых пакетов для магазинов.