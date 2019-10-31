Больше 70% населения Красноярского края живет в городах

71% жителей Красноярского края обосновался в городах, остальные, соответственно, в сельской местности. Такими любопытными фактами поделились в пресс-службе Красноярскстата.

31 октября весь мир отмечает день городов (его объявила Генеральная Ассамблея ООН). Как раз к этой дате в крае и не только пересчитали города. И оказалось, их у нас 23. Самый крупный, как водится, Красноярск ( с населением в 1 095 286 человек), маленький - Артёмовск (1 640). Всего же в городах региона проживает 2 048 850 человек, это, повторимся, 71%.

Что до Хакасии, там пять городов. Самый большой – Абакан (186 201 человек), самый скромный – Сорск (11 308). Кстати, процент городского населения в Республике меньше, чем в крае, 62% (334 409 человек).

В Туве и Хакасии по пять городов. Фото: пресс-служба Красноярскстата.

В Туве городов тоже пять, а в них 156 701 житель (48%). Больше всего в Кызыле - 117 904 человека, меньше в Туране - 4 881.

СПРАВКА «КП»

Сейчас в России свыше тысячи городов. Население большинства – до 50 тысяч человек. А миллионников – 16, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар. В них живет четверть населения страны.

ВАЖНО

Главной тенденцией развития российских городов с 2010-го года эксперты называют сверхурбанизацию, то есть «стекание» жителей малых и средних городов в крупные.

- Психологически наш человек привык к тому, что чем больше город , тем больше возможностей. Наверное, каждый из нас сталкивался с такими случаями, когда люди переезжали в большие города, ничего от этого не выигрывали, но считали, что это все равно хорошо, ведь всегда есть надежда, что что-нибудь да подвернется, - отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.- Между тем в крупных городах проще наладить современную инфраструктуру. Это столицы региональных экономик, в них удается создать иной, более «западный» в смысле организации быта, стиль жизни. Как в той песне: «электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот…».