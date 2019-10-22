Богучанская ГЭС и Красноярскэнергосбыт приняли участие в городском празднике энергосбережения #ВместеЯрче

Богучанская ГЭС и Красноярскэнергосбыт (входят в Группу РусГидро) приняли участие в городском празднике, который прошел в рамках Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче*. Главная цель фестиваля — популяризация среди красноярцев культуры бережливого отношения к природе и энергоресурсам. Мероприятия прошли под эгидой министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Фото: Евгений Горбунов

Открыл фестиваль заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Едимичев, который поприветствовал всех его участников: «Энергетика является основополагающей отраслью, от которой зависит тепло и свет в наших домах. И я рад, что именно энергетики уделяют особое внимание энергосберегающим технологиям и пропаганде экологичности и энергобережливости. Фестиваль — это еще и возможность рассказать о передовом опыте, продемонстрировать примеры рачительного отношения к природным ресурсам. Спасибо всем, кто поддержал идею фестиваля».

Фото: Евгений Горбунов

Красноярскэнергосбыт и Богучанская ГЭС обеспечили работу интерактивной площадки, на которой более 100 детей смогли наглядно увидеть, как создается электрический разряд и узнать, как устроена гидростанция. Гости мероприятия узнали историю изобретения энергосберегающей лампочки, а также о том, как можно сэкономить энергию, используя «умные» технологии. На память о фестивале каждый участник познавательного урока сделал себе энергосберегающий светильник. Для всех желающих также работала фотозона.

Генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко отметил: «Популяризация бережного отношения к природным ресурсам – важная часть политики любой компании. Повышение энергоэффективности приводит к сокращению расходов на энергию и снижению воздействия энергопользования на окружающую среду. И подобные фестивали помогают в доступной форме прививать подрастающему поколению навыки энергобережливости».

Фото: Евгений Горбунов

«Бережное отношение к природным ресурсам – это выбор современного человека. Среди красноярцев очень много неравнодушных людей. Несмотря на прохладную погоду, на праздник приходили семьями. Очень радует большое количество детей на мероприятиях фестиваля, ведь его главная задача - заложить у подрастающего поколения фундамент бережного отношения к окружающему миру, а в дальнейшем - сформировать устойчивую активную позицию по отношению к защите природных ресурсов от бесконтрольного потребления», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Фото: Евгений Горбунов

В рамках фестиваля #ВместеЯрче на главной сцене красноярские коллективы устроили танцевально-песенный марафон. А все желающие могли принять в энергоквесте и выиграть призы от компаний.

*Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит с 2016 года в областных центрах и крупных городах России для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики. РусГидро участвует в проекте с момента запуска. Компания ежегодно организует экскурсии на энергообъекты и в музеи энергетики, проводит курсы лекций, уроки экологии и бережного отношения к энергоресурсам, тематические конкурсы и др. Эти мероприятия помогают не только привлечь внимание участников фестиваля, прежде всего школьников, к теме энергосбережения, но и знакомят аудиторию с преимуществами энергосберегающих технологий, повышают общий уровень осведомленности в вопросах энергопотребления.