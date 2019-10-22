2019-10-22T04:46:30+03:00
Общество

К концу недели красноярцев ждет обильный снегопад

И ночные заморозки до минус 6
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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К концу недели красноярцев ждет обильный снегопадК концу недели красноярцев ждет обильный снегопадФото: Мария ЛЕНЦ
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К концу недели красноярцев ждет обильный снегопад. Специалисты краевого Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие семь дней. Начнем с того, что снежный покров, который появился пару дней назад, растает – днем температура воздуха со среды по пятницу будет подниматься до 6 градусов выше нуля. К тому же небольшой дождь в последний будний день смоет все остатки выпавших осадков.

А вот в субботу, воскресенье и затем в понедельник высока вероятность, что пойдет обильный снег. При этом добавим, что ночью температура воздуха будет отрицательной до минус 6. Облачность, возможен юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Так что если кто еще не достал зимнюю одежду – самое время сделать это. И «переобуть» свои автомобили.

На юге края, в Ермаковском, Каратузском, Минусинском и Шушенском районах будет на 2 – 3 градуса теплее и снег там не прогнозируется. На севере края – в Норильске, Дудинке и Игарке – довольно комфортная погода: днем до минус 3, ночью – до минус 6, легкий снег, облачность. Неудобство может доставить южный ветер, во вторник и среду – до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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