На почту - за письмом, газетой... гречкой: почему в почтовых отделениях Красноярска теперь торгуют продуктами

- На почту я хожу редко, в основном по острой необходимости – получить заказные письма из официальных органов. И тут была удивлена, - рассказывает Оксана, читательница «Комсомольской правды» - Красноярск. - И тут увидела прилавок где продают газировку, консервы, макароны сладости и игрушки.

- Мы хотим, чтобы в итоге почта стала мультисервисным центром, где человек может получить много услуг, - пояснили в почтовом отделении. - Чтобы в одном месте можно было отправить письмо, оплатить услуги ЖКХ, интернет, получить кредит и так далее. Это путь развития, который выбрали очень многие эффективные почтовые операторы, как, например, немецкая почта «Deutsche Post», японская и итальянские почты.

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