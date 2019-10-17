В Красноярске на колоннаде сносят скандальные шашлычные

В Красноярске на улице Дубровинского, 45 а, начали сносить шашлычки. Администрация города, наконец, получила исполнительные листы. Позади – полтора года судебных тяжб между мэрией и владельцами здания. Договориться по-хорошему никак не удавалось.

К слову, в народе эти кафе-шашлычные-закусочные называют «шанхаем». То ли из-за того, что возведены были по принципу «крыша – на крыше», то ли из-за внешнего вида. Архитектура еще та: дачно-барачная. Но сносят постройки вовсе не из эстетических соображений, а потому что возведены они были изначально незаконно.

«Комсомольская правде»-Красноярск подробно изучала эту тему еще в мае прошлого года. Начнем с того, что два офисных здания в едином стиле появились в 2009 году. Между мэрией и застройщиком тогда была договоренность: здания между собой должен соединять пешеходный мост, по которому горожане будут переходить из Центрального парка к Енисею. Застройщик пошел еще дальше – сделал смотровую площадку и установил «дерево любви» для молодоженов.

Но потом власть переменилась и колоннада вместе с офисами перешла в собственность компании «Кедр Трейд». Надо отдать должное: за зданиями они следили, по весне красили колонны, чистили территорию. Но денег не хватало, ведь арендаторы неохотно шли сюда (неудивительно: парковки рядом как таковой нет – можно поставить десяток машин, не более). Вот и решили сдать в аренду крыши представителям общепита. Так на крышах и появились те самые шашлычки.

Идейно власти не против малого бизнеса, рассказали «Комсомолке» в администрации города. Но он в данном случае постройки самовольные, с нарушением правил – ключевое слово – безопасности! Наконец, «шанхай» сносят.

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В 2009 году на выходе из Центрального парка в сторону Енисея был построен культурно-досуговый офисный комплекс: два здания, разделенные улицей Дубровинского. Между собой их соединил пешеходный виадук. И в завершение композиции, как вишенка на торте – на крыше появилась смотровая площадка и белая колоннада. С нее открывается великолепный вид на Енисей. (Подробности)