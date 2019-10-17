В Красноярске коммунальщики решили ловить продавцов-домушников на живца

В Красноярске вновь активизируются мошенники, которые пытаются продать горожанам совершенно ненужные вещи. На днях в Черемушках заметили лже-коммунальщиков, те представляются сотрудниками «КрасКома» и даже одеваются в куртки-спецовки желто-синего цвета. Выбирают, как правило, пожилых людей и просят впустить их в квартиру – якобы проверить трубы.

- Получив доступ в квартиру, псевдоводопроводчики сначала расспрашивают у стариков, нет ли у них долгов за коммунальные услуги. Просят расписаться в каком-то журнале, а затем сообщают, что в Красноярске холодная вода плохого качества, поэтому необходимо срочно установить на водопровод суперфильтр со скидкой в 50 процентов – как ветерану труда, - рассказывает пресс-секретарь «КрасКома» Татьяна Лукина.

С жалобами на приставучих псевдо-водопроводчиков уже обратились более 30 человек. Люди поддались обману и приобрели оборудование и только потом поняли, что их обманули. Просят вернуть деньги и забирать ненужный им прибор. В таком случае нужно обратиться в полицию, но доказать факт мошенничества сложно, ведь продавцы подсовывают пенсионерам на подпись хитрым образом составленный договор.

- Принято решение: служба безопасности «КрасКома» совместно с правоохранительными органами будет брать продавцов «чудо-фильтров» с поличным. Мы благодарим наших ветеранов, согласившихся помочь нам разоблачить лжекоммунальщиков, чтобы другим любителям легкого заработка на человеческом доверии было неповадно обманывать красноярцев. Кроме того, если в ходе спецоперации выяснится, что предприниматели используют в своих корыстных целях запатентованное название нашего предприятия, их ждет двойное наказание: за нечестную торговлю и за незаконное использование товарного знака компании «КрасКом», - сообщил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Добавим, что представители настоящей ресурсоснабжающей организации по домам не ходят и платные услуги не предлагают. А красноярская вода – одна из лучших в стране и ни в каких домашних фильтрах не нуждается.