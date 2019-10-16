«Единственный перевозчик отказался»: в Красноярском крае не могут найти желающих возить людей в деревни Назаровского района

Весной 2019 года был отменен маршрут «Красноярск–Козулька-Щадрино-Назарово». И теперь добраться до некоторых деревень Назаровского района общественным транспортом невозможно. А жителям для того, чтобы выехать в город, нужно иметь собственную машину или просить соседей, — с просьбой помочь люди обратились в «Комсомольскую правду»-Красноярск.

Раньше действовал междугородний маршрут, который заезжал дополнительно в проезжающие по пути деревни «Балахтон, Сахапта, Холма, Сереуль, Ильинка». Автобус ходил два раза в неделю (пятница и воскресенье) туда и обратно. Студентам и жителям деревень, а также гостям без проблем можно было добраться в любую деревню к родителям или родственникам. В автобусе всегда места были все заняты.

- Я живу в Красноярске, но родом - из деревни Сахапты. Раньше каждые две недели мы ездили к родителям. Теперь встречи с родственниками стали намного реже, потому что проблемно стало добираться, - рассказывает Татьяна Матвеева. – Сейчас, чтобы уехать в Красноярск, необходимо сначала добраться до Назарова. Просить в деревне некого, ни у всех есть машины, а те, у кого они есть, работают в поле. А частное такси нанимать - очень дорого, цена поездки варьируется от 500 до 700 руб., от других деревень еще больше. Даже если человек доехал до Назарова, не всегда бывают места на автобусы в Красноярск, людям ни с чем приходится возвращаться обратно и пропускать учебу или рабочий день. Получается, чтобы студент приехал из Красноярска на выходные и обратно, родителям нужно выложить 3 тысячи, и это при средней зарплате в 15 тысяч!

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Как нам объяснили в министерстве транспорта Красноярского края:

- В связи с отказом перевозчика ИП Разумова Н.Д. от выполнения перевозок, договор об организации пассажирских перевозок по маршруту № 547 был расторгнут. Министерством неоднократно проводились открытые конкурсы на право осуществления регулярных перевозок на маршрут № 547 с целью отбора перевозчика и заключения контракта. Но для участия в конкурсах заявок подано не было и конкурсы признали несостоявшимися.

Вопрос, безусловно, находится у нас на контроле.

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