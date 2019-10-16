2019-10-16T11:07:36+03:00
Общество

«Единственный перевозчик отказался»: в Красноярском крае не могут найти желающих возить людей в деревни Назаровского района

Жители нескольких населенных пунктов с огромным трудом добираются до Красноярска [Эксклюзив kp.ru]
Екатерина ПЕРЫШКИНА
Поделиться:
Раньше действовал междугородний маршрут, который заезжал дополнительно в деревни, которые были по путиРаньше действовал междугородний маршрут, который заезжал дополнительно в деревни, которые были по путиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Весной 2019 года был отменен маршрут «Красноярск–Козулька-Щадрино-Назарово». И теперь добраться до некоторых деревень Назаровского района общественным транспортом невозможно. А жителям для того, чтобы выехать в город, нужно иметь собственную машину или просить соседей, — с просьбой помочь люди обратились в «Комсомольскую правду»-Красноярск.

Раньше действовал междугородний маршрут, который заезжал дополнительно в проезжающие по пути деревни «Балахтон, Сахапта, Холма, Сереуль, Ильинка». Автобус ходил два раза в неделю (пятница и воскресенье) туда и обратно. Студентам и жителям деревень, а также гостям без проблем можно было добраться в любую деревню к родителям или родственникам. В автобусе всегда места были все заняты.

- Я живу в Красноярске, но родом - из деревни Сахапты. Раньше каждые две недели мы ездили к родителям. Теперь встречи с родственниками стали намного реже, потому что проблемно стало добираться, - рассказывает Татьяна Матвеева. – Сейчас, чтобы уехать в Красноярск, необходимо сначала добраться до Назарова. Просить в деревне некого, ни у всех есть машины, а те, у кого они есть, работают в поле. А частное такси нанимать - очень дорого, цена поездки варьируется от 500 до 700 руб., от других деревень еще больше. Даже если человек доехал до Назарова, не всегда бывают места на автобусы в Красноярск, людям ни с чем приходится возвращаться обратно и пропускать учебу или рабочий день. Получается, чтобы студент приехал из Красноярска на выходные и обратно, родителям нужно выложить 3 тысячи, и это при средней зарплате в 15 тысяч!

КОММЕНТАРИЙ

Как нам объяснили в министерстве транспорта Красноярского края:

- В связи с отказом перевозчика ИП Разумова Н.Д. от выполнения перевозок, договор об организации пассажирских перевозок по маршруту № 547 был расторгнут. Министерством неоднократно проводились открытые конкурсы на право осуществления регулярных перевозок на маршрут № 547 с целью отбора перевозчика и заключения контракта. Но для участия в конкурсах заявок подано не было и конкурсы признали несостоявшимися.

Вопрос, безусловно, находится у нас на контроле.

У вас есть новости, просьбы, предложения? Пишите, рассказывайте, присылайте «народные новости» и фото нам 2069652@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году
Стали известны кандидаты в лауреаты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году. Церемония награждения традиционно пройдет 8 ноября в легендарном Палаццо Поли в зале Данте
Новости 24
В Красноярском крае выбирают лучшую детскую клинику
Умысел? На концерт в БКЗ дважды продали билеты на одни и те же места
Осужденный за убийство совершил дерзкий побег из колонии под Красноярском
В Красноярском крае на 0,1% повысили прожиточный минимум
Круиз на миллион. Красноярцев удивили цены на летнее путешествие по Енисею
Красноярская школьница нашла решение проблемы бездомных собак
Пациенты рассказали, как кормят в 20-й больнице Красноярска
Энергетики Россети Сибирь на 16,9 процента сократили аварийность в Красноярском крае
70-летняя жительница Красноярска стала опекуном для 82-летней подруги
Красноярцы вышли на народный сход после смертельного избиения парня
Красноярка попала на сайт Карла Лагерфельда, примерив одежду известного бренда
Рекорд почти побит: в Красноярске аномально жаркий октябьский день едва не преодолел максимум
Минздрав Красноярского края задолжал предпринимателям 754 миллиона рублей
Депутат Госдумы от Красноярского края решает проблемы россиянки, пострадавшей на Кипре
В Хакасии в окрестностях Абакана нашли завернутое в ковер тело
В Красноярске ребенок получил тяжелые травмы, упав с полуразобранного павильона