Первые компенсации обманутым дольщикам выплатят в декабре

Критерии определены, решения по каждому дому будет принимать Федеральный Фонд защиты дольщиков. В ноябре пройдет заседание наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства, где должны принять решение по проблемным домам, строящимся на территории края. Если достроить дом оказывается дороже, чем компенсировать стоимость жилья, то дольщики получат компенсацию. Первые выплаты гражданам, по чьим домам будет принято такое решение планируются уже в декабре этого года. Процесс достройки проблемных домов займет больше времени – понадобится разработка недостающего комплекта проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, заключение контракта с застройщиком и непосредственно само строительство. Но радует, что наконец-то найден механизм решения этой проблемы.

На сегодняшний день в Красноярском крае 29 проблемных объектов и около 3,5 тысяч граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков.

- Губернатором и Правительством Красноярского края была проделана большая работа для решения проблем обманутых дольщиков, - пояснил министр строительства Сергей Козупица. - Летом глава региона направил ходатайство в Федеральный фонд помощи дольщикам о включении наших 29 домов в список проблемных объектов. На федеральном уровне было принято решение о финансировании достройки таких объектов за счет нескольких источников – как федеральных, так и региональных.

Механизм действия следующий: регионы направляют свой взнос в федеральный Фонд защиты прав дольщиков, после чего региональных фонды получают из федерального фонда финансирование в троекратном размере по отношению к своему взносу (соотношение федеральных денег к региональным 3:1).

3 октября на сессии Законодательного Собрания края был принят закон «О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края». Региональный фонд будет заниматься достройкой проблемных объектов. Очередность достройки зависит от готовности документов по каждому из домов, которые направляются наблюдательному совету Федерального фонда. На сегодняшний день полностью готов пакет документов по домам строительной компании «Реставрация», заканчивается формирование документов по дому на ул. Грунтовой, 28а. По остальным домам все необходимые бумаги готовят конкурсные управляющие.

Выплатой компенсаций дольщикам, чьи дома достраивать нецелесообразно, займется федеральный фонд. Выплаты будут производиться через систему Дом.рф, чтобы исключить лишние звенья в цепи и придать максимальную прозрачность всем переводам.

Кроме того, сейчас Госдума рассматривает закон о включении в механизм помощи дольщикам не только тех, чьи объекты находятся в конкурсном производстве о банкротстве, но членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Таких кооперативов, которые давно завершили конкурсные процедуры и самостоятельно достраивают свои дома, в крае несколько. Например, в федеральном Фонде рассматривается включение в число достраиваемых фондом ЖСК-1, сформированный из дольщиков «Стройтехники» и ЖСК «Светлый» (СК «Консоль»).

- Тот путь, по которому мы сегодня идем, новый не только для нас, но и для наших федеральных коллег, всех агентов, участвующих в этом механизме. Поэтому мы не можем назвать конкретные сроки, все проблемы будут решены, например, в 2021 году. Но в течение ближайших трех лет мы эту проблему должны закрыть, - подчеркнул Сергей Козупица.

МНЕНИЕ

Евгений Скрипальщиков, руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края:

- Механизм, который применяется сейчас к строящимся объектам, позволит в будущем не допустить появления обманутых дольщиков. Сейчас в крае строится 266 домов. Из них 158 объектов (или 1,5 миллиона квадратных метров) продолжают строительство по «старым правилам» без использования счетов-эскроу. На сегодняшний день получено заключение застройщиками 76 штук, 20 заявлений еще находятся в работе. Полагаю, что скоро мы эту работу завершим, и общая площадь таких объектов будет доведена до 950 тысяч квадратных метров. Остальные объекты находятся под постоянным контролем нашего ведомства.