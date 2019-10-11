2019-10-11T16:57:00+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края в аэропорту Хатанги сгорела машина для уборки снега

Прокуратура проводит проверку, почему машина вспыхнула рядом с взлетно-посадочной полосой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края в аэропорту сгорела машина для уборки снегаНа севере Красноярского края в аэропорту сгорела машина для уборки снегаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На севере Красноярского края, в аэропорту таймырского поселка Хатанга случилось ЧП: недалеко от взлетно-посадочной полосы загорелась машина для уборки снега. Потушить ее не смогли, поэтому машина восстановлению не подлежит. Это – предварительные данные о происшествии.

Проверкой всех обстоятельств произошедшего занимается Норильская транспортная прокуратура. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что на севере Красноярского края уже несколько дней идет снег. Снегоуборочная техника занята на расчистке аэропорта, который в зимнее время является единственным транспортным сообщением с большой землей.

Сотрудникам северных аэропортов и пилотам авиакомпаний приходится работать порой в сложных погодных условиях. Так, в марте этого года в Туруханске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в снегу из-за сильного ветра. А в мае погода сыграла злую шутку с «Боингом», прилетевшим из Красноярска в Норильск. В обоих случаях никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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