2019-10-11T05:40:01+03:00
Общество

Еще немного светлых дней: на выходные в Красноярске будет солнечно

Зато после выходных в город ненадолго вернется тепло
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Еще немного светлых дней: на выходные в Красноярске будет солнечноЕще немного светлых дней: на выходные в Красноярске будет солнечноФото: Мария ЛЕНЦ
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Еще немного светлых дней подарит октябрь жителям Красноярска и в целом – всех южных районов края. По прогнозу специалистов в пятницу, субботу и воскресенье будет солнечно, хотя возможна и небольшая облачность. Никаких осадков и совсем незаметный ветерок – не более 1 метра в секунду. Одним словом, если у вас есть планы прогуляться куда-нибудь, например, в «Гремячую гриву», на «Столбы» или просто на остров Татышев – самое время пойти навстречу своим желаниям.

Правда, есть одно «но»: одевайтесь потеплее – температура воздуха днем в пятницу и субботу составит +6 градусов, а в воскресенье +10. При этом по ночам небольшие заморозки до -5 градусов.

Зато с понедельника станет заметно пасмурнее – небо затянут облака. При этом столбик термометра уверенно поползет вверх: днем в понедельник 15 градусов, во вторник 17, в среду – снова 15 градусов. И ночью будет 2-7 градусов выше нуля.

И немного о погоде на севере края. В Дудинке, Норильске, Игарке – разница температур составляет всего несколько градусов: от -2 ночью до +2 днем. При этом до самого вторника прогнозируется густой мокрый снег. Если кто-то собирается лететь на север, приготовьтесь к задержке рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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