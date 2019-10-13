2019-10-13T09:55:37+03:00
Общество

Целую неделю красноярцы не увидят солнца

При этом будет тепло и относительно комфортно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Целую неделю красноярцы не увидят солнцаЦелую неделю красноярцы не увидят солнцаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют в Красноярске и центральных районах края сухую и пасмурную погоду на предстоящую неделю. Однако при этом будет относительно тепло и комфортно. Только в среду, 16 октября, есть небольшая вероятность осадков. Столбик термометра в понедельник и вторник днем поднимется до отметки 17 градусов выше нуля. В среду 16 октября намечается понижение температуры до 14 градусов, в четверг и пятницу 17 и 18 октября – не выше 10 градусов. И в субботу 19 октября всего 4 градуса днем. Ночью – небольшие заморозки до минус 1. Всю неделю будет небольшой южный и юго-восточный ветер до 3 – 5 метров в секунду.

В южных районах края днем немного теплее, на 2 – 3 градуса. И солнечных дней на предстоящей неделе будет больше. Зато ночью столбик термометра едва ли поднимается выше нуля.

На севере края, в Норильске, все также обильные снегопады и пограничная температура: днем плюс 2, ночью минус 2. Так что всем, кто в эти дни планирует лететь в Северный город, приготовьтесь к возможной задержке авиарейсов.

И самый «полюс холода» на территории края сейчас на Таймыре, в районе озера Таймыр. Там ночью температура опускается уже до минус 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком
В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
В Красноярске подрядчик провалил ремонт сквера в Октябрьском районе
В Красноярске благоустроили сквер Космонавтов
У красноярцев есть шанс устроиться на работу с зарплатой в 100 тысяч рублей
В Красноярске появилась группа взаимопомощи для женщин с онкологией
В Красноярске владелец полуразвалившегося дома требует за него 10 миллионов рублей
В Хакасии судебный пристав не дал сбежать должнице и этим спас ей жизнь
В Красноярском крае гражданин из любопытства сжег 15 тонна сена
Красноярцам показали малыша колобуса
За падение в автобусе жительница Хакасии высудила у перевозчика 6 миллионов рублей
В Красноярском крае черные лесорубы ответят за вырубку 25 сосен
«Тут собаки и кошка-охотница»: в Красноярске на одном из заводов нашли породистого голубя
В Красноярске полиция обнаружила на автовокзале потерявшегося в Академгородке ребенка
Житель Лесосибирска перевел на номер платежной системы мошенников 130 тысяч рублей
Женщина с ребенком в машине врезалась в столб на Чайковского и погибла
В Красноярском крае на 1,5 рубля за квадратный метр повысят взносы на капремонт
На Перенсона в Красноярске загорелась элитная высотка: спасены 7 человек
Из-за затопленной улицы дорога в Солнечном стала ледяным месивом
На Взлетке в Красноярске нашли мертвую девушку, выпавшую из окна
В Красноярске в лесу на Цементников обнаружена мертвой пропавшая девушка
В Красноярске начали укладывать прочную ливневку по канадской системе
В Красноярске жильцы аварийного дома на Мечникова боятся быть погребенными под руинами
В Красноярском крае чиновница от архитектуры попала под уголовное дело
В Красноярске водителей начали штрафовать за парковку на остановках
Губернатор Красноярского края: объекты Универсиады готовы вновь принимать спортивные состязания
В Красноярском крае с нового года повысят тарифы на капремонт