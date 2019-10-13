Целую неделю красноярцы не увидят солнца

Синоптики прогнозируют в Красноярске и центральных районах края сухую и пасмурную погоду на предстоящую неделю. Однако при этом будет относительно тепло и комфортно. Только в среду, 16 октября, есть небольшая вероятность осадков. Столбик термометра в понедельник и вторник днем поднимется до отметки 17 градусов выше нуля. В среду 16 октября намечается понижение температуры до 14 градусов, в четверг и пятницу 17 и 18 октября – не выше 10 градусов. И в субботу 19 октября всего 4 градуса днем. Ночью – небольшие заморозки до минус 1. Всю неделю будет небольшой южный и юго-восточный ветер до 3 – 5 метров в секунду.

В южных районах края днем немного теплее, на 2 – 3 градуса. И солнечных дней на предстоящей неделе будет больше. Зато ночью столбик термометра едва ли поднимается выше нуля.

На севере края, в Норильске, все также обильные снегопады и пограничная температура: днем плюс 2, ночью минус 2. Так что всем, кто в эти дни планирует лететь в Северный город, приготовьтесь к возможной задержке авиарейсов.

И самый «полюс холода» на территории края сейчас на Таймыре, в районе озера Таймыр. Там ночью температура опускается уже до минус 13 градусов.