2019-10-10T14:21:16+03:00
Происшествия

Убежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка

Волонтеры рассказали о том, как проходили поиски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Убежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка. Фото: Поиск пропавших детейУбежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка. Фото: Поиск пропавших детей
Изменить размер текста:

В Красноярске, в микрорайоне Покровка, пропала 3-летняя девочка. ЧП произошло сегодня, 10 октября, около 15 часов дня на улице Чернышевского, 77. К поиску одними из первых подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Оксана Василишина, руководитель организации, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Нам позвонили родители Айши. Девочка гуляла во дворе своего дома с двумя братьями. Одному – 4 года, другому – 7 лет. Известно, что она пошла в сторону школы. Мама и папа сейчас в полиции. От нас на место выехала первая группа из 4 человек.

Отметим, что поисковики работают по давно отлаженной схеме. В то время, как собирается группа – для того, чтобы выехать на место и непосредственно приступить к поискам, в социальные сети выставляется ориентировка, а в ней – имя, возраст, место, обстоятельства пропажи. И обязательно приметы, по которым человека можно найти.

Убежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка

Убежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка

На этот раз ориентировка сработала на все 101 %. Буквально через полчаса, как она появилась в социальных сетях, волонтерам позвонили: девочку нашли. Оказывается, маленькая возмутительница спокойствия решила погулять в соседнем дворе и заблудилась. Ее заметили жители дома, глянули ориентировку – узнали. Позвонили по номеру поисковиков.

Эта история закончилась хорошо. Маме и папе будет урок – нельзя отпускать таких маленьких детей одних гулять во двор, где нет специальной огражденной детской зоны. Любознательные ребятишки могут отправиться исследовать окрестности и попасть в беду. Или стать жертвами преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После пропажи девятилетней девочки в Саратове возбуждено дело об убийстве. В СУ СКР отметили, что к расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК

Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи девятилетней Елизаветы Киселевой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В аэропорту Красноярска началось строительство новой рулежной дорожки
Политическими разборками назвал попытку сместить себя с поста вице-пикер горсовета Красноярска
ФСБ и мэрия проверяют рынки Красноярска в поисках незаконных магазинов
Дома под угрозой обрушения. В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопления
Ошибки по «Бионорду» учли: коммунальные службы Красноярска готовятся к зиме
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
Вербовщиков террористической ячейки, действовавшей в Норильске, приговорили к 9 годам колонии
По делу Тюриной задержали неофициальную помощницу депутата Заксобрания
Экологи-активисты составили рейтинг районов Красноярска по уровню загрязнения
В Красноярске полицейского подозревают в распространении наркотиков через «закладки»
В «Шушенском бору» в разгар осени зацвели весенние цветы
Суд вынес приговор женщине, напавшей на роженицу и пытавшейся выкрасть ее ребенка
Голый и несмешной: задержан мужчина, раздевшийся в центре Красноярска