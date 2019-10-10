В Красноярске, в микрорайоне Покровка, пропала 3-летняя девочка. ЧП произошло сегодня, 10 октября, около 15 часов дня на улице Чернышевского, 77. К поиску одними из первых подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Оксана Василишина, руководитель организации, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Нам позвонили родители Айши. Девочка гуляла во дворе своего дома с двумя братьями. Одному – 4 года, другому – 7 лет. Известно, что она пошла в сторону школы. Мама и папа сейчас в полиции. От нас на место выехала первая группа из 4 человек.

Отметим, что поисковики работают по давно отлаженной схеме. В то время, как собирается группа – для того, чтобы выехать на место и непосредственно приступить к поискам, в социальные сети выставляется ориентировка, а в ней – имя, возраст, место, обстоятельства пропажи. И обязательно приметы, по которым человека можно найти.

Убежала от старших братьев и заблудилась: в Красноярске в новостройках Покровки пропала 3-летняя девочка

На этот раз ориентировка сработала на все 101 %. Буквально через полчаса, как она появилась в социальных сетях, волонтерам позвонили: девочку нашли. Оказывается, маленькая возмутительница спокойствия решила погулять в соседнем дворе и заблудилась. Ее заметили жители дома, глянули ориентировку – узнали. Позвонили по номеру поисковиков.

Эта история закончилась хорошо. Маме и папе будет урок – нельзя отпускать таких маленьких детей одних гулять во двор, где нет специальной огражденной детской зоны. Любознательные ребятишки могут отправиться исследовать окрестности и попасть в беду. Или стать жертвами преступления.

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