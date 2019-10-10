Школьник с самым известным хипстерским пучком в стране выведет судью на матч Россия - Шотландия

Школьник из Красноярского края Петр И* - тот самый, которого пытались «затравить» за хипстерский пучок, - продолжает победное шествие по футбольным просторам. Именно Петр выведет на поле главного судью на матча Россия — Шотландия Якоба Кехлета. Игра состоится в Лужниках 10 октября. Мечта любого мальчишки! У Петра она сбылась. К слову, недавно он тренировался с Артемом Дзюбой. В общем после истории с пучком жизнь у Петра кардинально изменилась и, прямо скажем, балует парня.

Напомним, история Петра стала известна после того, как в школе его попросили остричь хипстерский пучок, или «man bun». Сейчас это одна из самых популярных в мире причесок. С такой ходит, например, кумир мальчика футболист Златан Ибрагимович. Петя тоже играет – в защите, причем вполне успешно. Вот и сделал прическу, как у любимого спортсмена. В школе не поняли, попытались намекнуть: привел бы себя в порядок. Правда, директор тут же объяснила: «Отстранять ребенка от занятий никто не собирался! Права не имеем. Просто просим, чтобы его стрижка не была такой экстравагантной». Потому что перед началом года школа ввела новое правило: ученики должны быть в форме и без необычных (дреды, ирокезы и т.п.) стрижек. Родители проголосовали «за».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/736602" frameborder="0"></iframe> Затравленный за хипстерский хвостик школьник встретился с Дзюбой.Видео: Павел ГУРЕВИЧ, Твиттер. twitter.com/pavelgurevich13

А когда голову попросили привести в порядок, родителей и родственников Петра охватила волна возмущения. Они обратились в СМИ и вот итог - школу проверяет прокуратура, Следком ищет в действиях директора признаки превышения должностных полномочий, министр образования Красноярского края лично извинилась перед родителями Петра. В общем, восторжествовало право каждого человека на самовыражение. Пусть и в форме пучка. Теперь вот мальчика зовут ведущие футбольные клубы России побывать на их играх. Глядишь, и исполнится заветная мечта скромного паренька - пообщаться со Златаном Ибрагимовичем. Твоя взяла, Петр!

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