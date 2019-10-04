История одной цивилизации

Каждый провожает лето как умеет, но все чаще жители краевой столицы предпочитают осмысленный досуг в виде развивающих экскурсий.

Что интересно - горожане массово потянулись не в музеи, а на промышленные предприятия. Несколько лет подряд на красноярские ТЭЦ и другие объекты теплоэнергетики мог попасть с познавательной целью любой желающий - по предварительной записи. Ажиотаж при этом оказался таким, что некоторые экскурсанты уже сейчас планируют свой визит на станции на следующий год. В этом году изменился формат рассказа о работе теплоэнергетиков. Серия экскурсий под общим названием «Красноярские огни» в течение четырёх дней начиналась на Театральной площади, охватила несколько исторических поселений на левом и правом берегу и финишировала на трех красноярских ТЭЦ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Проспект со свечками

Профессиональные экскурсоводы рассказали - история всего города тесно сопряжена с развитием энергомощностей. И первыми такими «мощностями» были обычные свечи. Именно они освещали главную улицу Красноярска - Большую, позднее, в 19 веке, - Воскресенскую (ныне - проспект Мира). Цивилизацию привносили местные купцы, благодаря их усилиям огни на улицах стали ярче. На смену стеарину, из которого лепили свечи, пришли первые лампочки. Электричество для них поставлял импортный локомобиль - сегодня выглядящая допотопной электростанция на пару. И уж совсем изменился Красноярск после строительства в 1912 году первой водопроводной электростанции, которая освещала не одну улицу, а весь город. Накануне стройки века тогдашний градоначальник Павел Смирнов заявил: «Хорошая вода и хороший свет - не прихоть и не роскошь. Дать их городу - главнейшая обязанность городской управы».

Но и это не спасало город от дыма: большинство домов отапливалось дровами. Позднее, даже когда на карте города появились две первые ТЭЦ, в 1960-х краевая столица была густо усыпана коптящими котельными, большая часть из которых давно закрыта.

К слову, ныне работающие 35 малых котельных будут поэтапно остановлены до 2033 года. Потребителей переведут на снабжение от крупных ТЭЦ. Это улучшит экологическую обстановку.

Самая новая и передовая

Третья из четырёх по счету экскурсий по центру города продолжилась в Военном городке, где развивается практика добрососедства и сохранения исторического поселения. Здесь, в домах времен начала 20 века, до сих пор живут люди. А раньше стояли на постое военные и даже были конюшни! Сохранились и сараи для хранения дров - в домах топили печи. После строительства ТЭЦ в середине прошлого века кирпичные трехэтажки получили коммунальные удобства в виде горячей воды и света.

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

Сравнивая роль станций в развитии города, экскурсовод Елена Бершадская сравнила город с организмом человека: «А ТЭЦ - это его сердца, их целых три. И это хорошо! Все теплотрассы и ЛЭП представляют собой своего рода кровеносную систему, по которой поставляется городу-организму жизненно важные ресурсы - тепло и свет».

Сколько у нас всего теплоэлектроцентралей - знали все экскурсанты, среди которых были целые семьи, пожилые люди, дети. Самая мощная - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 больше всего производит и отдает тепла и света потребителям, а самая молодая и современная - ТЭЦ-3.

Последняя станция, построенная в 1992 году, поразила гостей своей чистотой, новым обрудованием и озеленением. Причем не только во дворе, где разбиты клумбы и работает настоящий фонтан, но и в цехе химочистки воды.

Сергей Самойлов, гл. инженер, познакомил со сложным механизмом работы станции довольно понятным языком: «Мы открытая компания, расскажу все секреты». Первым делом он открыл дверь перед публикой в блочный центр управления. Управляют режимом работы котла и турбины всего три специалиста. Самая большая достопримечательность - одна их трех труб, самое высокое сооружение в городской черте в 275 метров. Это как стоэтажный дом! Станция работает на угле Бородинского разреза. В отопительный сезон ТЭЦ потребляет около 100 вагонов топлива в день, или 6 тысяч тонн, для одновременной выработке тепла и электроэнергии. Энергоблок ТЭЦ-3 - самый современный в Красноярке, запущен в 2012 году. На нем установлен самый новый электрофильтр.

Куда идет отработанная зола? - спрашивали экскурсанты. Ведь на станции образуется 70-100 кубов золы в год. Оказалось, на экологические мероприятия! В частности, ею засыпают отработанные промышленные карьеры. Новых золоотвалов строить не планируется.

Котельное оборудование, химцех, электрофильтр поразили своими размерами.

Красноярец Владимир пришел со своей знакомой Аленой и ее дочерью Ариной: «Мы вообще любопытные люди! - рассказали «КП» гости станции. - Наш досуг должен быть разнообразным, поэтому сразу записались на индустриальную экскурсию! Трудно сказать, что самое впечатляющее… Масштаб промышленных конструкций и чистота в цехах. Интересно было узнать, как производится тепло и свет. Цифры колоссальные, да и само предприятие огромное! Высота трубы чего только стоит! Настолько открытая информация! Нас поразило, что цикл работы станции замкнут и большое внимание уделяется экологии».

Лариса Селюжицкая осмотрела станцию вместе с сыном–школьником:

- Меня удивила мощь ТЭЦ! Дома проложены очень небольшие трубы для отопления, но сейчас, после знакомства со станцией, я увидела большой масштаб теплоэнергетики!»

Доцент Красноярского института жд-транспорта Александр Гаранин совместил личный интерес с профессиональной целью: «Все очень интересно! Оборудование самое современное. Важно знать, как работает смежное для нашей отрасли предприятие!». Александр, как и большинство экскурсантов, первый раз побывал на ТЭЦ, но не последний. На следующей экскурсии он тоже был в числе передовиков.

Первая генерирующая

История города неразрывно связана с первенцем большой энергетики - Красноярской ТЭЦ-1. На станцию, отметившую в 2019 году 76-летие, после похода по центру города отправились гости во время финальной экскурсии. До строительства в 1943 году этой станции в городе вообще не было централизованного отопления! Ее стройка началась в годы Великой Отечественной войны для нужд военпрома. Первую станцию возводили энергетики со всего СССР, а первое оборудование привезли со второй Ленинградской электростанции. Вручную, при помощи лебедок многотонная турбина была поднята на высоту семиэтажного дома…

Сегодня станция существенно модернизирована. Недавно здесь была снесена старая 105-метровая дымовая труба. На ее месте быстро возводится новая, почти в три раза выше - 275 метров. Стройплощадка больше всего поразила горожан.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Николаевич вместе с женой Марией Геннадьевной, медики по образованию, отметили эту стройку как самую важную. А изначально на экскурсии решили получить новые знания: «Свой выходной мы посвятили визиту на ТЭЦ, это уникальная возможность! Нам понравился цех, где стоит главный агрегат - котел и турбины. Новая труба вообще похожа на гигантский маяк, просто уходит в космос. Думаем, что в СГК заботятся об экологии, они - специалисты, проводят исследования и делают все для того, чтобы улучшить экологию в городе. Понравилась и связка исторических сведений о городе и развитие теплоэнергетики. На днях были и на ТЭЦ-2, в следующем году нацелились на ТЭЦ-3. Тем более что наш дом отапливается от этой станции».

Среди гостей оказался и ракетостроитель Анатолий Михайлович, 55 лет он отдал заводу «КрасМаш»: «Трубу строят быстрыми темпами, удивляет просто своей скоростью возведения. У меня мечта была с детства - попасть на ТЭЦ. Это были закрытые, режимные предприятия. Сейчас все изменилось. Мечта сбылась. Молодцы, конечно, теплоэнергетики!».

Фото: Зоя ЯКОВЛЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям:

В энергетике, где до сих пор сохранены традиции наставничества, бережно относятся к истории, чтут ветеранов, поэтому для нас рассказать об истории городского тепла и света - это поделиться частью своей жизни. Мы думали, что экскурсия будет интересной, но такого ажиотажа всё-таки не ожидали! Списки участников были заполнены чуть не мгновенно. Учитывая такой интерес, у нас в резервном списке сейчас около 100 человек, мы повторим серию экскурсий «Красноярские огни» в октябре.

Елена Бершадская, экскурсовод:

- Был период в истории города, когда энергетика была в дефиците. В годы ВОВ, например. Но позднее план развития города предусматривал перспективное строительство теплоисточников. Как только каждая из ТЭЦ запускалась в городе, это сразу давало мощный рывок для развития градостроительства и промышленности. Это исторический факт!