В 100 многоквартирниках Красноярска в сентябре завершили капремонт

Жесткая критика выполнения программы капремонта в Красноярске, которую на администрацию города обрушила и прокуратура, и губернатор, приносит плоды. Напомним, в начале сентября надзорники рассказали, что программа капремонта в городе не выполнена и на половину - 41 процент от необходимого. Затем и губернатор края Александр Усс сказал, что не удовлетворен ситуацией в этой сфере и потребовал увольнения тех, кто провалил программу. Администрация Красноярска обещала ускориться и принять меры. Как рассказали в пресс-службе, в течение сентября завершен капитальный ремонт в 100 многоквартирных домах. Капля в море, конечно, но уже что-то.

Есть, к примеру, и дома, которые подрядчики сдают с опережением срока. Один такой - в переулке Водометном, 4. Подрядчик его сдал на месяц раньше срока. И работа выполнена большая: заменены чердачные перекрытия, стропильные системы, обрешетка, покрытие самой кровли, обустроена водосточная система, восстановлены вентиляционные каналы - в общем, действительно, немало. Причем и жители довольны!

- На сегодняшний день работы в целом выполнены в 284 домах города, - рассказал КП-Красноярск замруководителя департамента горхозяйства по управлению жилищным фондом Владимир Стаканов. -Только за сентябрь были завершены на 100 объектах. За последние 2 недели нам удалось также сократить отставание от намеченного ранее графика выходов на объекты.

Конечно, этого мало. Тем не менее работы продолжаются еще на 297 многоэтажках Красноярска. Задача стоит - до конца года отремонтировать 674 дома. Некоторые, к слову, выпали из плана. Причин для этого много. Во-перых, 27 домов признаны аварийными - капиталить такие дома нет смысла, слишком ветхие. Еще в 50 домах собственники сами решили перенести сроки капитального ремонта, а некоторые - отказались от предложенных работ.