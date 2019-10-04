Растопим северный лед

В современном мире люди активно путешествуют. Сейчас уже никого не удивишь такой экзотикой, как жаркие страны, море и даже океан! При желании, можно отправиться в составе туристической группы, а можно поехать «дикарем», карабкаться в горы или греться на песочном пляже под солнышком. Каждая страна знакомит нас с другой культурой, языком, обычаями и традициями. Россия – большая страна, которая вмещает в себя культурные традиции больше полутора сотни национальностей.

Но порой знаем мы о них не так уж и много. И если отправиться в Чувашию, Татарстан, Ставрополье, по «Золотому кольцу» или в Якутию не сложно, то есть территории, знакомство с которыми практически не представляется возможным. Однако с помощью Интернета мы можем познакомиться с людьми за океаном, посмотреть, как живут в разных странах, лучше понять свою и чужую культуру.

Светлана Жовницкая – редкая женщина. Она - коренная нганасанка, представитель древнейшего народа Таймыра, в мире их осталось не более 700. У портрета Светланы в Instagram Нала Риналдо - 3800 «лайков». Фото: Follow Up Siberia

Уникальную возможность получить массу удовольствия и полезной информации предоставил самым активным, любопытным и общительным «Норникель». Компания запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow. В основе проекта — международный творческий конкурс, победители которого получат право стать частью команды уникального тура в заполярные регионы.

Тур будет включать в себя общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с местными творческими сообществами, возможность создать новые совместные проекты и рассказать всему миру о Русском Севере.

Работа, представленная на конкурс. Фото: FUSIONNOW

Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далеком и недружелюбном регионе. Сейчас победители получат уникальную возможность познакомиться с культурой и бытом жителей Крайнего Севера.Стоит отметить, что FusioNNow стал логическим продолжением конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду.

Вся красота севера. Фото: FUSIONNOW

Публикации в аккаунтах должны быть доступны для всеобщего просмотра. Подробнее об участии в конкурсе и полный регламент можно узнать на сайте https://fusionnow.world.Кстати, участником конкурса может стать каждый. Для этого необходимо снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow, в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте».

Отправиться в путешествие на Крайний Север мало кто отважится самостоятельно, а вот узнать о том, как живут наши земляки, жители огромного Красноярского края интересно многим, да и не только россиянам. Только подумайте, какая это экзотика для жителей других стран! И холод, и лед отважным путешественникам не помеха, растопить его поможет FusioNNow.