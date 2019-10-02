5 секретов долголетия от читателей «Комсомолки»

Секрет 1: интересная жизнь

76-летняя Людмила вспоминает, как школьницами они с подружками бегали зимой по замерзшему Енисею с правого берега в Краеведческий музей:

- Коммунального моста тогда не было, зима, мороз. А нам, девчонкам, было очень интересно - что же там, в музее? Собрались и пошли пешком по льду. Столько лет прошло, а до сих пор помню то ощущение счастья, когда мы попали в музей первый раз.

Эта любознательность сохранилась у Людмилы до сих пор и помогает ей чувствовать себя полной сил. Несмотря на проблемы со здоровьем, она старается посещать музеи, выставки, ходит в театр и кино, любит экскурсии.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Это же такой стимул - собраться, нарядиться, привести себя в порядок. Я когда на пенсию вышла, перестала себе вещи покупать, думала - зачем, есть же что носить, а особенно наряжаться - вроде некуда. Но потом взяла себе за правило: хоть раз в месяц выходить «в люди». И это мне очень нравится: и картины, и постановки хорошие, и народ вокруг интересный, особенно молодежь.

Секрет 2: физическая активность

На вопрос «Кто занимается физкультурой?» положительно ответили все присутствующие. Кто-то делает зарядку по утрам, кто-то круглый год занимается скандинавской ходьбой (в нескольких районах Красноярска есть бесплатные клубы скандинавской ходьбы, самый крупный из которых - на острове Татышев - прим. ред.), кто-то посещает спортзал или спортивные клубы.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Я уже третий год хожу в Центр социального обслуживания на занятия лечебной физкультурой, - рассказывает Галина. - Там все, как в обычном спортзале, только тренер относится к нам более лояльно, делает скидку на возраст и на болезни. Я без занятий не могу. Иногда зимой не хочется никуда идти, холодно, прогуляешь одну неделю, вторую... И начинаешь замечать, что самочувствие ухудшается, руки опускаются, силы куда-то уходят. А так - себя держишь в руках, не расслабляешься.

Секрет 3: позитивный настрой

- Мне повезло, наверное, в жизни, - признается 79-летняя Татьяна. - Но я абсолютно не помню зла. Честно вам скажу: никогда ни на кого не обижалась. Может, люди только хорошие попадались, а может, характером таким Бог наградил. Только я сама все время боюсь кого-то задеть случайно. Юмор у меня специфический, мне еще папа говорил, чтоб я шутила поменьше, чтоб ненароком никого не обидеть. Жизнь была не то чтобы очень тяжелая, но не легкая: работала на заводе, муж рано умер, сына одного потеряла. Но двое выросли замечательными людьми, один даже на доктора выучился, сейчас меня лечить пытается. А я не даюсь! (смеется). Чем искать у себя болезни, а потом лечиться, лучше оставшееся время с пользой провести, может, кому-то помочь еще получится!

Секрет 4: творчество

Наталья, яркая женщина в сарафане и кокошнике, щедро усыпанном бисером, участвует в конкурсе «Супербабушка», где исполняет русские народные песни:

- Творчество - моя стихия. Я пою, танцую, вышиваю бисером. Когда настроение плохое, стоит начать петь, как рукой хандру снимает. Бисер - это тоже настоящее лекарство. Сидишь, вышиваешь, и все плохие мысли из головы улетучиваются. А уж если продать работу удается, вдвойне приятно. И даже не из-за денег, а потому, что какой-то человек, глядя на мое произведение, лишний раз улыбнется.

Секрет 5: любовь

Любовь, по мнению наших мудрых гостей, - это и терпение, и взаимопонимание, и прощение, и нежность. Многие из присутствующих прожили в браке более 40 лет. Рецепт долгой супружеской жизни - у каждого свой.

- Нужно, чтоб муж был хороший, - улыбается Ольга. - Тогда и терпеть не придется.

- А какой муж хороший? - спрашиваем.

- Тот, который смотрит на жену, а не мимо, - отвечает Сергей. - Когда жена знает, что ты ее любишь, любуешься ей, она и злой не будет, захочет постараться угодить, порадовать. Мы 50 лет с супругой живем, все делаем вместе и до сих пор не надоели друг другу.

Фото: Диана ИВАНОВА

- Отдыхать обязательно нужно вместе, - подтверждает Зоя, которая тоже отпраздновала со своим мужем золотую свадьбу. - Не правильно, когда ты - у подружек, а муж по своим делам. Я всегда ездила с ним на рыбалку, любили ходить по грибы, за ягодой. Отпуск всегда тоже вместе проводили.

- Понятие «терпение» не означает терпеть ненавистного человека рядом, - философствует Леонид. - Оно означает работу над собой, когда ты можешь стерпеть и не высказать своего недовольства или раздражения. Именно с таким подходом можно прожить долго с человеком.

Завершая чаепитие, мы спросили у гостей: сколько раз в неделю они хотели бы общаться со своими детьми? Все признались, что хотят, чтобы дети звонили им каждый день. Чтобы просто услышать голос дочки или сына.

Пожелаем нашим дорогим читателям солнечного настроения при любой погоде, жизнелюбия, крепкого здоровья и любви!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Филиппова Мария, директор по связям с общественностью и государственными органами, компания «Лента»:

- Компания «Лента» играет активную роль в жизни тех сообществ, где ведет свою деятельность, причем не только за счет создания рабочих мест и сотрудничества с местными поставщиками, но и путем предоставления помощи местным благотворительным организациям, социальным учреждениям, поддержкой малоимущих граждан и ветеранов.

Кроме того, все торговые комплексы Компании предоставляют наиболее незащищенным категориям граждан социальную карту, дающую дополнительные скидки в размере от 3 до 8% на определенные продукты питания и некоторые хозяйственные товары.