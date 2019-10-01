Новый проект агрохолдинга Красноярского края

Сибирский агрохолдинг «ДАРЫ МАЛИНОВКИ»:

- одно из крупнейших высокотехнологичных и динамично развивающихся аграрных предприятий Красноярского края

- многоотраслевой агрохолдинг, специализирующийся на производстве картофеля и овощей открытого грунта, масличной, зерновой, семенной и молочной продукции

- участник федеральных грантов и субсидий на строительство производственных объектов и закупку технологического оборудования и сельхозтехники

Заказное производство картофельного материала:

С 2018 года ООО «СХП «Дары Малиновки» реализует проект сотрудничества с сельскохозяйственными производителями по направлению «Заказное производство семенного картофеля». Такое сотрудничество предполагает заключение контрактов на производство семенного картофеля как элитных, так и репродукционных семян по заказу производителя.

Преимущества заказного производства:

• Покупатель сам определяет сорт и ежегодный объем семенного материала картофеля.

• Фиксированная цена семенного картофеля на период действия контракта.

• Покупатель не несет затрат на хранение семенного материала.

• Экономия на логистике: стоимость доставки 1 кг семенного картофеля по маршруту Москва - Красноярск составляет 15 руб., Красноярск - Москва - 5 руб.

• Контроль всего цикла производства семенного картофеля: посадка, уборка, хранение.

• Выращивание выполняется строго по семенной технологии.

• Отсутствие бактериальных и вирусных заболеваний семенного материала.

• Качество семян подтверждается сортовыми и карантинными сертификатами.

• Заключить договор на сотрудничество по выращиванию семенного картофеля возможно с любого этапа семеноводческого цикла.

Выращивание продовольственного и семенного картофеля

В 2020 году для сельскохозяйственных производителей предлагается семенной материал картофеля 21 сорта:

Фрителла СЭ, Метеор СЭ, Вымпел СЭ, Фаворит СЭ, Ред Скарлет СЭ, Красноярский ранний СЭ, Ред Леди Э, Метеор Э, Коломба Э, Беттина Э, Ред Скарлетт Э, Вымпел Э, Фаворит Э, Василек Э, Фрителла Э, Королева Анна Э, Коломба РС-1, Гала РС-1, Вега РС-1, Королева Анна РС-1, Гала РС-2.

Поставки картофеля на территории России

Агрохолдинг «Дары Малиновки» считается одним из образцовых предприятий в СФО: производственные мощности хозяйства регулярно посещают представители власти, СМИ, российские и зарубежные партнеры. Продукция под брендом «Дары Малиновки» пользуется заслуженным доверием и спросом не только в Красноярском крае, но и далеко за его пределами. Компания поставляет продукцию в торговые сети Алтайского края, Забайкальского края, Приморского края, Красноярского края, Норильского промышленного района, Ленинградской области, Новосибирской области, Иркутской области, Кемеровской области, Томской области, Республики Бурятия, Эвенкийского автономного округа, Республики Хакасия.