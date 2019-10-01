Прогноз на октябрь: нас ждут последние теплые выходные

В пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин рассказал, какой будет погода октября:

- В конце этой недели ожидаем потепление до +15+17 градусов, в воскресенье, не исключено, даже до +20. Потеплеет не только днем, но ночью. Если сейчас в темное время суток около +3-2 градусов, то к выходным температура подрастет до +5. Осадки вероятны каждый день, но небольшие и кратковременные. Однако это, скорей всего, будет последнее тепло. Осень вступает в свои права, температура начнет понижаться, и в конце месяца возможен устойчивый снежный покров.

Владимир Викторович предупредил, что составить точный прогноз погоды можно максимум на 10 дней, а лучше – на неделю. Долгосрочные прогнозы на месяц часто неточные. Тем не менее, синоптики такой прогноз делают, и предполагают, что октябрь 2019 года будет холодным, в целом ниже нормы на 1 градус. Давайте посмотрим температуру по декадам.

1 декада, до 10 октября: днем +10+12, ночью -2+3 градуса.

2 декада, до 20 октября: днем переходные температуры -2+4, ночью устойчивый минус -5-7.

3 декада, до 31 октября: днем до -5, ночью до -15-17.

Более точный прогноз на 1-3-5 дней можно смотреть на сайте Красноярского Гидрометцентра.

Валерий Терешков, заместитель руководителя Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю, предупредил о главных опасностях октября. Это пожары, гололед, ОРЗ и дикие животные.

Пожаров и погибших стало больше в три раза

В сентябре в крае случился 551 пожар, это в три раза больше, чем в прошлом году!

А количество погибших возросло в 3, 5 раза: с 7 до 23. Особенно страшно то, что гибнут малыши. С начала 2019 года на пожарах погибли 19 детей, 17 из них – дети до 7 лет. Это тоже в три раза больше, чем в прошлом году. В октябре, когда начнет холодать, люди затопят неисправные печи и включат самодельные нагреватели – все это повышает риск пожаров. Спасатели призывают привести свои дома в порядок и установить автономные пожарные извещатели, для этого еще есть время.

Время «переобуваться»!

Переход температуры от плюса к минусу и обратно, мокрый снег, сильный ветер, утренние туманы, - все это причина ухудшения видимости на дорогах и гололеда. Во второй декаде октября уже пора сменить летнюю резину на зимнюю, а тем, кто выезжает за город, сделать это нужно раньше.

Вакцинация или грипп?

В Красноярском крае уже обратились за помощью более 10000 человек, заболевших гриппом и ОРВИ, более 6000 из них – в Красноярске. До эпидемического порога осталось 13%, еще не поздно сделать прививку, тем более, что для многих она бесплатная (дети, пожилые люди и т.д.).

В этом году в России будут циркулировать три новых штамма гриппа, иммунитет к которым у россиян не сформирован.

Где шишки, там и мишки

За лето и начало осени медведи выходили к людям 7 раз. Наибольшая вероятность встретить медведя в п. Удачный, на станции Крючково, на Мининских столбах, в районе Караульной пещеры, в заповеднике «Столбы». Свой маршрут в лес можно и нужно сообщать спасателям по тел. (391)211-95-56, КГКУ «Спасатель».