«Облизала лицо и прижалась ко мне»: привязанную на скале собаку спаситель отвез в новый дом и учит охотиться

Напомним, эта история началась 24 августа на реке Мана, когда участники экологической акции «оБЕРЕГАй» услышали отчаянный лай, вой и визг со скалы. Оказалось, собака была привязана стальной удавкой, ее привели сюда на смерть. Рядом - останки трех собак с точно такой же проволокой на шее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735167" frameborder="0"></iframe> Первая охота.

Но этому рыжему псу повезло. Его спас участник акции «оБЕРЕГАй», волонтер из рыболовецкого клуба «Тугун» Геннадий Белов.

Уже тогда он сказал, что чувствует себя ответственным за судьбу этого найденыша, но взять не может, потому что дома уже есть две собаки, и в городской квартире ему будет плохо. Однако выход все же нашелся: у родителей частный дом в таежном поселке, и они согласились взять щенка. Подробности истории спасения здесь

С новым хозяином, который не обидит. Фото из личного архива Геннадия Белова.

Тогда было очень много комментариев от наших читателей, и о наказании живодеру, и слова благодарности за добрый поступок: «Действительно, песику повезло. Вы и ваша команда, люди с большим и добрым сердцем. Всего вам самого наилучшего!».

Один комментарий стоял особняком: «Среди волонтеров считается, что имя Лаки, вопреки его значению «счастливчик», приносит несчастье этому животному. Желательно дать другую кличку». Напомним, сразу после спасения собаку назвали Лаки, счастливчик.

Теперь у спасенной собаки абсолютно все новое, жизнь началась с чистого листа: любящие и заботливые хозяева, другое место жительства и имя.

Кадар изучает тайгу, учится охотиться. Фото из личного архива Геннадия Белова.

- Охотничья кличка должна быть краткой и звонкой, Кадар с тунгусского означает, - скала, утес, я решил, что это очень символично, ведь собаку мы нашли на скале, - объяснил Геннадий Белов.

Также он рассказал о первых днях жизни Кадара на новом месте, в поселке Тагара Кежемского района, в родительском доме своего спасителя:

Новый дом! Фото из личного архива Геннадия Белова.

- Чувствует себя хорошо, доехал замечательно, хотя путь неблизкий. На охоте тоже хорошо, только слабый пока, не может угнаться за местными, задние ноги совсем слабы, откормить нужно. С местными собаками тоже нормально, днём уток гоняет на реке, вечером коз с мамой пасет.

Первая охота Кадара. Фото из личного архива Геннадия Белова.

Кстати, об охоте. Первой жертвой начинающего охотника стала домашняя курица. Сожрал, собака! То, как теперь «наказывают» собаку, можно посмотреть на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735168" frameborder="0"></iframe> Как "наказывать" собаку?.

- Кадар стал вторым спасенным найденышем для нашей семьи. Охранницу дома, ее зовут Найда, нашли в городе Красноярске в подъезде. Маленького щеночка, больного чумкой, подобрали, вылечили, вырастили и она стала отличным охранником дома, -рассказывает Геннадий Белов. - У родителей есть ещё одна охотничья собака, зовут Дыма, именно с ней Кадар учится охотиться.

У Кадара теперь две "сестренки". С Дымой он ходит на охоту, а Найда охраняет дом. Фото из личного архива Геннадия Белова.

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Рекс начал лаять и все обратили внимание на ответ откуда-то с вершины скалы. Это был лай, вой, отчаянный визг. Причалили, но неудачно, подобраться к скале на большом и неповоротливом плоту не получилось. Вызвали лодку. (Подробности)