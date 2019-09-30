2019-09-30T11:29:32+03:00
Происшествия

«Применяли пенную атаку»: в Красноярске ликвидировали пожар на складе битума АБЗ

Пострадавших нет, сотрудники успели эвакуироваться [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Применяли пенную атаку»: в Красноярске ликвидировали пожар на складе битума АБЗ Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю«Применяли пенную атаку»: в Красноярске ликвидировали пожар на складе битума АБЗ Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В понедельник, 30 сентября, в Красноярске полыхнул битумный склад асфальтобетонного завода. 200 квадратных метров площади и 100 тонн битума - пожар на Лесопильщиков, 179 видел, кажется, весь город.

Пожар на Лесопильщиков.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Начался пожар на правобережье в 13.00. И уже буквально через полтора часа пожарным удалось совладать с пламенем. «Проводили пенную атаку, тушили пеной», - признаются они. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, ликвидировать огонь удалось в 14.39 по местному времени.

Пожар на Лесопильщиков. Ликвидация.Видео: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Горело здание 1000 квадратных метров, площадь пожара - 200 квадратных метров. На пожаре задействовано было 10 единиц техники и 32 человека личного состава, - комментируют в пресс-службе краевого главка МЧС.

В данный момент пожарные приступили к разбору завалов. На месте работают дознаватели, которые в дальнейшем расскажут, что именно стало причиной возгорания. Пострадавших нет, все работники асфальтобетонного завода успели эвакуироваться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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