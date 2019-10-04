Два в одном. Первый в мире алмаз-матрешка найден в Якутии

Кажется, такого просто не может быть, но… В Якутии обнаружили уникальный алмаз-матрешку: когда внутри одного камня есть еще один, и он движется свободно. Завораживающее зрелище! Это первый такой камень за всю историю добычи алмазов, аналогов просто нет.

Уникальную находку сделали на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (он входит в группу компаний АЛРОСА, мирового лидера по объему добычи алмазов).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1120" height="980" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/735872" frameborder="0"></iframe> Алма-матрешка.

Обнаруженная горняками матрешка – «дама» возрастная, камню может быть больше 800 миллионов лет. Несмотря на затейливое строение, он довольно легкий: весит только 0,62 карата (это 0,124 грамма). Максимальные размеры - 4,8×4,9×2,8 миллиметров.

Как выяснилось, необычный камень заметили при сортировке специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. Вот и передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. А там основательно изучили.

По версии ученых, сначала образовался внутренний алмаз. А внешний возник уже потом.

- Самое интересное было понять, как между двумя алмазами появился воздух, - поделился Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. - Есть две главные гипотезы. Согласно первой, во время роста алмаз был захвачен мантийным минералом. А позже тот позже был растворен в условиях земной поверхности. Согласно второй, из-за сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого вещества, которая затем была растворена более агрессивными процессами. Это действительно уникальное творение. Тем более что природа не терпит пустоты.

Но тут - другое дело!