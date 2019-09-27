2019-09-27T07:37:40+03:00
Общество

Жители готовы платить за комфорт и зарабатывать на красоте!

Об итогах летней ремонтной кампании, начале отопительного сезона и о появлении новых приоритетов у красноярцев рассказали специалисты УК «ЮСТАС»
Татьяна РЯБИНИНА
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Зона ответственности УК «ЮСТАС» - 76 домов в Ветлужанке, в основном построенных в 80-х годах прошлого века. Кстати, многие сотрудники и в их числе генеральный директор живут в домах, которые сами же и обслуживают и потому знают ситуацию со всех сторон. В пресс-центре «КП» на вопросы отвечали генеральный директор УК «ЮСТАС» Ольга Веженкова, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением Ирина Тадеуш и главный инженер Нина Круговых.

- Как прошел летний сезон для вашей компании, как готовились к зиме?

Ольга Веженкова: - Работа проделана большая, назову только несколько цифр: отремонтировано 1500 погонных метров межпанельных швов, почти 700 квадратных метров кровли, на утепление потрачено 440 тысяч рублей, на ремонт вентиляции - почти 610 тысяч. Плюс ремонты подъездов, мусорокамер и т.д. Но подводить окончательные итоги пока рано, работа еще продолжается.

- Вход в отопительный сезон должен завершиться 25 сентября. Как прошло включение? С какими проблемами столкнулись?

Ольга Веженкова: - В этом году отопительный сезон начался рано, 13 сентября, и это хорошо. Есть время спокойно все отладить. Мы подключили свои дома за три дня, жалоб уже практически нет.

Нина Круговых: - Хотя дома у нас старые, все оборудование в рабочем состоянии, к зиме его привели в порядок.

- Закончился сезон отпусков, многие красноярцы жили на даче или уезжали из города. Можно ли сделать перерасчет за временное отсутствие? За какие услуги?

Ирина Тадеуш: - Плата за содержание дома и отопление не отменяется. Плата за воду начисляется по фактическому потреблению. Если в квартире нет счетчиков, но при этом есть техническая возможность их установить, то перерасчет за воду не производится. Перерасчет производится только за вывоз мусора, если отсутствие было более пяти дней. Нужно предъявить билеты или справку из садового общества, что вы проживали на даче. Сделать это нужно в течение трех месяцев.

Генеральный директор УК «ЮСТАС» Ольга Веженкова, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением Ирина Тадеуш и главный инженер Нина Круговых Фото: Диана ИВАНОВА

Генеральный директор УК «ЮСТАС» Ольга Веженкова, начальник отдела регистрационного учета и работы с населением Ирина Тадеуш и главный инженер Нина КруговыхФото: Диана ИВАНОВА

- Тарифы для ресурсников повышают регулярно, а за тарифы для жилищников должны голосовать жители. И они в большинстве не согласны платить. Или согласны?

Ольга Веженкова: - Тарифы на обслуживание и текущий ремонт не повышались с 2012 года. А цены за это время выросли на 40-50%. И люди начинают понимать, что для нормального содержания дома средств недостаточно. У нас уже есть предложения от жителей о временном повышении тарифа, чтобы на эти деньги сделать комплексный ремонт, и вернуться к прежним тарифам.

Все популярнее становится видеонаблюдение, за него тоже готовы платить. В этом году мы его установили на двух домах, и жители сразу оценили пользу: удалось найти людей, которые сломали двери в подъезд.

- Красноярцы закрывают свои дворы шлагбаумами, зачастую это мешает проезду «скорых», пожарных и прочих оперативных служб. Но жители уверены, что придомовая территория частная и у них есть право на запрет проезда. А как на самом деле?

Нина Круговых: - Шлагбаум устанавливается по решению общего собрания и только на придомовой территории. Например, есть случаи, когда первый подъезд стоит на муниципальной земле, а все остальные - на придомовой территории и шлагбаум можно установить только начиная от второго подъезда. И мы всегда объясняем жителям, что шлагбаум они обслуживают в специализированной организации за отдельную плату.

- В 2020 году Красноярск перейдет на новую систему оплаты отопления. Но получается так, что до августа включительно мы будем платить по старой схеме, равными долями, а с сентября - за фактическое потребление. То есть весь 2020 год будем платить без перерыва. Будет ли перерасчет?

Ирина Тадеуш: - В 2021 году будет последний перерасчет, а потом платежи только по приборам учета, за фактическое потребление.

Надо готовиться к тому, что в зимние месяцы платежи будут в 2,5-3,5 раза больше, чем сейчас. Людям придется по-новому планировать семейный бюджет.

- В Красноярске закончились конкурсы на самые благоустроенные дворы и районы. Вашу компанию есть с чем поздравить?

Ольга Веженкова: - Конечно! У нас три призовых места! Первое место и премия 28 тысяч рублей в номинации «Чистый подъезд - чистый город», это Гусарова, 51, пятый подъезд, второе место и премия 25 тысяч в номинации «Самый зеленый двор» - Гусарова, 54 и третье место и премия 20 тысяч в номинации «Лучший красноярский двор», Гусарова, 51. Эти два дома рядом, они между собой конкурируют, у них просыпается интерес, много креативных предложений, розы разных цветов, дикий виноград до третьего этажа - все проходят и восхищаются. И люди понимают, что красота не только радует, но и помогает заработать и сделать дома и дворы еще лучше!

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