«Холмсервис» расскажет о своих дворах на российском конкурсе

Тепло стало везде

- Начнем с актуального: отопительный сезон начался. Во всех домах, которые обслуживает ваша управляющая компания, тепло?

- Да, тепло в дома начало поступать 13 сентября, и эта дата считается официальным началом отопительного сезона в Красноярске. Так как это была пятница, сантехникам и инженерному составу пришлось работать в выходные, и к понедельнику все вопросы по запуску домов были урегулированы. Больше недели шла работа по развоздушиванию стояков и подаче тепла в каждую квартиру. Если в начале мы принимали от 300 до 500 заявок в день, то к концу недели количество заявок сократилось в 10 раз. Сейчас звонки уже другого характера, жалуются на жару в квартирах, на улице - тепло. Приходится объяснять, рассказывать. Но в случае если температура в квартире 25 градусов и выше, вы должны сообщить об этом в свою управляющую компанию, а они, в свою очередь, - это исправить. В домах стоят ИПТ (индивидуальные приборы тепла), и их нужно правильно настроить.

Летом за отопление платить не будем

- Красноярск переходит на новую систему оплаты за отопление - 1/9. К чему готовиться?

- Итоговая годовая сумма за отопление не изменится. Только теперь она будет разбиваться не на 12 месяцев, а на девять. Сумма в зимние месяцы будет гораздо больше, чем раньше. Мы посчитали на примере одного из домов, получилось, что платеж только за отопление в среднем составит около 10 тысяч рублей. Хорошо это или плохо - не знаю. Но многие потребители хотели бы, чтобы финансовая нагрузка на семейный бюджет - сумма в ежемесячных платежках, была одинаковой. Но новая схема позволяет избежать перерасчета за отопление, который производится по итогам зимних месяцев. Сейчас мы будем платить по факту. Отмечу, что все льготы и субсидии сохранятся.

Фотосессии в осенних дворах

- Расскажите об основных итогах работы минувшим летом.

- Лето для любой управляющей компании - активный сезон ремонта. Дел много: гидроизоляция балконов, утепление стен, ремонт крыш, отмосток, фасадов, входные группы - все эти работы можно провести только летом. А еще лето и ранняя осень - это своего рода презентация наших дворов, они очень яркие, расцветают разными красками, каждый цветок на наших клумбах - настоящее произведение искусства. Особенность ландшафтного дизайна дворов «Холмсервиса» в том, что мы не сажаем традиционные деревья: тополей во дворах практически нет, сирень мы предпочитаем использовать только в качестве живой изгороди либо это кронирование, фигурная стрижка, - только так получается аккуратно и симпатично. У нас много вязов, ясеней, пузыреплодников, барбарисов, от желтых до багряно-красных. Голубые и зеленые ели также растут замечательно. Но любое дерево смотрится тогда, когда оно ухожено и красиво «подано». Очень красивые дворы на улице Краснодарской, Алексеева, Водопьянова, в новом жилом комплексе «Яблони» в Покровке. Нам недавно поступило предложение, поучаствовать в конкурсе «20 лучших дворов России», и мы согласились.

Кстати, помните, мы вместе с вами участвовали в «Сиреневом дне», организованном РУСАЛом вместе с администрацией Советского района? Сотрудники нашей компании все лето ухаживали, поливали, следили за этим общественным пространством на улице Алексеева. Отчитываемся: все деревья чувствуют себя отлично. А 13 сентября мы провели очередной этап городского озеленения, где уже по традиции в финале угощали участников горячим чаем и фирменным пловом. Приглашаем всех в сквер на Алексеева, 33, посмотреть, что у нас получилось.

КСТАТИ

Ирина Сидорова является экспертом «Комсомолки» по вопросам ЖКХ.

Каждый вторник в 9.00 в эфире радио «Комсомольская правда» - Красноярск», 107.1 FM по телефону 228-08-09 вы можете задать вопросы о ЖКХ Красноярска.

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