Дожди со снегом и заморозки идут в Красноярск

На Красноярск надвигаются дожди со снегом и заморозки. Хорошей погоды от новой недели ждать не стоит, предупредили горожан синоптики гидрометцентра.

Итак, понедельник и вторник будут «мокрыми». На улице плюс 7-8, пасмурно, а по ночам и вовсе дождь со снегом. В среду, 2 октября, осадки прекратятся, но заметно не потеплеет, будет плюс 9 градусов. Причем в ночь на среду возможны заморозки.

С четверга столбики термометров поползут вверх. 3 и 4 октября обещают плюс 11 градусов. Дожди маловероятны, скорее всего, будет сухо. К тому же выглянет солнце.

Впрочем, это ненадолго. К выходным опять зарядят дожди и похолодает - до плюс 8. Так что утепляемся и запасаемся зонтиками!