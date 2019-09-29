2019-09-29T08:58:55+03:00
Общество

Дожди со снегом и заморозки идут в Красноярск

Новая неделя принесет с собой переменчивую погоду
Ася ЖУКОВА
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Дожди со снегом и заморозки идут в Красноярск.Дожди со снегом и заморозки идут в Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярск надвигаются дожди со снегом и заморозки. Хорошей погоды от новой недели ждать не стоит, предупредили горожан синоптики гидрометцентра.

Итак, понедельник и вторник будут «мокрыми». На улице плюс 7-8, пасмурно, а по ночам и вовсе дождь со снегом. В среду, 2 октября, осадки прекратятся, но заметно не потеплеет, будет плюс 9 градусов. Причем в ночь на среду возможны заморозки.

С четверга столбики термометров поползут вверх. 3 и 4 октября обещают плюс 11 градусов. Дожди маловероятны, скорее всего, будет сухо. К тому же выглянет солнце.

Впрочем, это ненадолго. К выходным опять зарядят дожди и похолодает - до плюс 8. Так что утепляемся и запасаемся зонтиками!

ИСТОЧНИК KP.RU

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