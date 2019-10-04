2019-10-04T04:30:43+03:00
Общество

Теплые выходные с дождем ждут красноярцев

Запасаемся зонтиками и терпением!
Ася ЖУКОВА
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Теплые выходные с дождем ждут красноярцев.Теплые выходные с дождем ждут красноярцев.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первые выходные октября в Красноярске будут дождливыми, но теплыми. Такой прогноз дали специалисты гидрометцентра.

Пятница, 4 октября, порадует горожан хорошей погодой. Солнечно, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. Одно «но»: ожидается сильный ветер – 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В выходные будет немного прохладнее. Плюс 11, к тому же небо затянет тучами, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду.

Осадки прекратятся в понедельник. Потеплеет до плюс 14-16, выглянет солнце. А со среды опять зарядят дожди. Так что погода будет переменчивой. Запасаемся зонтиками и терпением!

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Синоптики рассказали о погоде в Красноярске: после 6 октября надежды на хорошую погоду уже почти нет:

- Осадки вероятны каждый день, но небольшие и кратковременные. Однако это, скорей всего, будет последнее тепло. Осень вступает в свои права, температура начнет понижаться, и в конце месяца возможен устойчивый снежный покров (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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