Теплые выходные с дождем ждут красноярцев

Первые выходные октября в Красноярске будут дождливыми, но теплыми. Такой прогноз дали специалисты гидрометцентра.

Пятница, 4 октября, порадует горожан хорошей погодой. Солнечно, воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. Одно «но»: ожидается сильный ветер – 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В выходные будет немного прохладнее. Плюс 11, к тому же небо затянет тучами, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду.

Осадки прекратятся в понедельник. Потеплеет до плюс 14-16, выглянет солнце. А со среды опять зарядят дожди. Так что погода будет переменчивой. Запасаемся зонтиками и терпением!

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Синоптики рассказали о погоде в Красноярске: после 6 октября надежды на хорошую погоду уже почти нет:

- Осадки вероятны каждый день, но небольшие и кратковременные. Однако это, скорей всего, будет последнее тепло. Осень вступает в свои права, температура начнет понижаться, и в конце месяца возможен устойчивый снежный покров (Подробности).