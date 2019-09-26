«Парень, мы старались»: футболисты «Енисея» извинились перед фанатом за то, что проигрышем лишили его секса

Накануне по всей стране прошли матчи 1/16 финала Олимп-кубка России. Красноярск принимал на своем поле именитого соперника – футбольный клуб «Зенит». Что и сказать, от этой встречи с родным «Енисеем» болельщики ожидали многого. Надеялись, что сибирякам удастся вернуть себе былую славу и если не победить, то хотя бы завершить матч с равным счетом. Питерская команда – соперник опасный, ведь к началу матча «Зенит» возглавлял турнирную таблицу РПЛ, в то время, как «Енисей» замыкал турнирную таблицу ФНЛ.

Футболисты «Енисея» посочувствовали парню

И пока спортсмены готовились выйти на поле Центрального стадиона, в социальных сетях кипели нешуточные страсти между болельщиками. Фанаты «Енисея» изо всех сил пытались держать высоко флаг любимой команды и отбивались от нападок оппонентов, которые были тверды в своем мнении, что «Зенит» - чемпион».

Болельщики "Зенита" были уверены в победе своей командыФото: Алекс ЧАМПАКХАМ

И вдруг в процессе спора, за час до начала матча, на странице ФК «Енисей» в Твиттере одна из поклонниц питерской команды заявила молодому человек из числа фанатов красноярцев: «Если «Енисей» выиграет, я пересплю с вами». Участники дискуссии тут же запомнили эту фразу.

Девушка сразу же ответила под постом в твиттере ФК Енисей

Оставалось только дождаться начала игры. Игра, надо сказать, была напряженной. Первый гол забили футболисты «Енисея» и завершили первый тайм. Но во втором, увы, удача ушла из рук красноярцев. «Зенит» победил со счетом 2:1.

«Парень, мы старались» - посочувствовали игроки проигравшей команды своему болельщику, который остался ни с чем. Впрочем, сама девушка отреагировала на это так: «Это был стеб».