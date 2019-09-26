Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске 16 октября 2019 года: полная программа фестиваля

Фестиваль откроется 16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского, исполнением Реквиема Джузеппе Верди.

Все 10 дней фестиваля в Красноярске будут выступать выдающиеся российские и зарубежные исполнители.

Основные события Фестиваля Дмитрия Хворостовского состоятся в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и Красноярской краевой филармонии. Эти сцены особым образом связаны с творческой биографией певца. Именно здесь состоялись его первое и последнее выступления.

А музей-усадьба Г. В. Юдина приглашает на выставку «Голос, покоривший мир». Билеты на концерты Фестиваля - в кассах Красноярской краевой филармонии и Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

16 октября, 19.00

Большой концертный зал

Торжественное открытие

ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

РЕКВИЕМ

17 октября, 20.00

Большой концертный зал

Хуан Диего Флорес (тенор, Перу/Австрия)

Винченцо Скалера (фортепиано, США)

18 октября, 19.00

Красноярский государственный театр оперы и балета

имени Д. А. Хворостовского

ИММЕРСИВНЫЙ ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

«ХВОРОСТОВСКИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

19 октября, 19.00

Большой концертный зал

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ

«СКУПОЙ РЫЦАРЬ»

«АЛЕКО»

20 октября, 19.00

Большой концертный зал

ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

21 октября, 19.00

Большой зал Дом кино

ПОКАЗ КИНОФИЛЬМА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» (2011)

При участии Рене Флеминг, Дмитрия Хворостовского.

22 октября, 19.00

Малый концертный зал

РОМАНСЫ И ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО

«ОТЧАЛИВШАЯ РУСЬ»

23 и 25 октября, 19.00

Красноярский государственный театр оперы и балета

имени Д. А. Хворостовского

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Государственный театр оперы

и балета «Астана Опера» (Казахстан)

24 октября, 19.00

Большой концертный зал

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН

КОНЦЕРТ № 5 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ

МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР, СОЧ. 73 «ИМПЕРАТОР»

26 октября, 19.00

Большой концертный зал

Торжественное закрытие

КОНЦЕРТ АНДЖЕЛЫ ГЕОРГИУ с участием

СЕРГЕЯ ЛЕЙФЕРКУСА

16-26 октября

Билеты 200-700 рублей.

Международный фестиваль современной хореографии «Айседора»

Это единственный фестиваль современного искусства в области танца на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведущие хореографы России, Европы и США в течение недели будут проводить мастер-классы, семинары, лекции по современной хореографии.

Генеральный партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова.

Программа фестиваля:

ТЕАТР «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»(РОССИЯ) - СПЕКТАКЛЬ «ДЕВУШКА С ФАРФОРОВЫМИ ГЛАЗАМИ»;

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТИФФАНИ МИЛС (США);

АБИЛАШ НИНГАПА (ИНДИЯ);

ТЕАТР «НАИФ ПРОДАКШЕН» (ФРАНЦИЯ);

ДУЭТ ЕЛЕНЫ КОРОТАЕВОЙ И РАФАЭЛЯ ТИМЕРБАКОВА;

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ФРЕСКИ) (ИЗРАИЛЬ).

Красноярский музыкальный театр

Пр. Мира, 129

16-21 октября

«Красноярская светолетопись»

Выставка посвящена 180-летию изобретения фотографии. Посетители увидят, как устроена камера-обскура и камера-люцида, узнают, что такое волшебный фонарь и какое влияние оказала фотография на художника Василия Сурикова. Несколько залов посвящены наиболее крупным фотографам, владельцам известных фотоателье города Красноярска. Выставка показывает основные этапы развития фотографии со второй половины XIX века до первой четверти ХХ века.

Литературный музей

Ул. Ленина, 66

Открытие 26 сентября, 18.30

Вход в день открытия свободный.

«Быстрые свидания» в музее 16+

Пришедшим предлагают знакомиться и обсуждать 5 тысяч скульптур инсталляции Цадока Бен-Давида «Люди, которых я видел, но никогда не встречал».

Общение посетителей происходит в формате «speed dating» – популярных «быстрых свиданий».

Запись по телефону 212-45-97 (количество участников ограничено).

Музейный центр «Площадь Мира»

26 сентября, 19.00

По билету в музей 150-250 рублей.

«Железнова Васса Мать» 16+

Этот спектакль закроет гастрольный тур Свердловского театра драмы в Красноярске.

Для автора постановки, одного из самых ярких молодых российских постановщиков, Уланбека Баялиева, важно было не только «оживить» героев Максима Горького, показать их реальными, думающими, чувствующими, страстными людьми, но и проникнуть в мир самого автора.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. мира, 73

27 сентября, 19.00

Билеты 200-1300 рублей.

Открытие XXVII творческого сезона 0+

Стало доброй традицией посвящать открытие нового творческого сезона Красноярского духового оркестра юбилеям знаменитых и любимых композиторов, певцов, режиссеров, актеров - всех тех, кто уже оставил свой след в истории мирового искусства.

В программе Открытия творческого сезона Красноярского духового оркестра прозвучат всеми любимые и поистине легендарные произведения.

Малый концертный зал филармонии

пр. Мира, 2Б

5 октября, 17.00

Билеты 200—400 рублей.

Гастроли октября

Дима Билан: Шоу «Планета Билан» 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

1 октября, 19.00

Билеты 2000-5000 рублей.

Григорий Лепс 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

2, 3 октября, 19.00

Билеты 2000-6500 рублей.

Ирина Богушевская 6+

Малый концертный зал

Пр.Мира, 2Б

2 октября, 19.00

Билеты 800-3000 рублей.

Снежное шоу Вячеслава Полунина 0+

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

2-6 октября, 19.00

Билеты 1200-6000 рублей.

Premier Orchestra: Рок-хиты 12+

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

8 октября, 19.00

Билеты 900-2700 рублей.

Тамара Гвердцители 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

9 октября, 19.00

Билеты 1500-4500 рублей.

Вадим Самойлов 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

10 октября, 19.00

Билеты 1200-3200 рублей.

Haddaway 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

10 октября, 20.00

Билеты 1200-3500 рублей.

Максим Свобода 16+

Студия Дождя

О. Отдыха

12 октября, 20.00

Билеты 1000-2000 рублей.

Любовная чехарда 16+

В ролях Мария Порошина, Александр Феклистов, Андрей Ильин

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

14 октября, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Наливные яблоки 16+

В ролях Роман Мадянов, Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Татьяна Орлова, Дмитрий Прокофьев, Виталий Ленский, Людмила Соловьева, Игорь Марычев, Наталья Филиппова, Юрий Коренев

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

14 октября, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Олег Погудин 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

16 октября, 19.00

Билеты 900-2800 рублей.

Группа BrainStorm 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

17 октября, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Дискотека в стиле шансон: Владимир Ждамиров 16+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

17 октября, 19.00

Билеты 800-2000 рублей.

Глюкоза 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

17 октября, 20.00

Билеты 1200-3800 рублей.

Светлана Копылова 6+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

18 октября, 19.00

Билеты 600-1200 рублей.

Современный итальянский балет «Анна Каренина» 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

18 октября, 19.00

Билеты 1300-3500 рублей.

Emin 12+

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

19 октября, 19.30

Билеты 2000-5500 рублей.

Полина Гагарина 6+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

20 октября, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

Шоу «Уральские пельмени» 6+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

20 октября, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Битва иллюзионистов 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

22 октября, 19.00

Билеты 600-2000 рублей.

Даниил Спиваковский: Мертвые души 16+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

22 октября, 19.00

Билеты 1000-2000 рублей.

Варвара 6+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

23 октября, 19.00

Билеты 700-2200 рублей.

Рита Дакота 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

24 октября, 20.00

Билеты 800-2000 рублей.

Елена Темникова 12+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

26 октября, 19.00

Билеты 1400-3500 рублей.

Семен Слепаков 18+

Гранд Холл Сибирь

ул. Авиаторов, 19

27 октября, 19.00

Билеты 1500-4500 рублей.

Тима Белорусских 0+

Арена. Север

Ул. 9 Мая, 77

27 октября, 19.00

Билеты 1200-2500 рублей.

Егор Крид 12+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

29 октября, 19.00

Билеты 1500-2500 рублей.

Лолита 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

29 октября, 19.00

Билеты 2000-4500 рублей.

Группа «Крематорий» 16+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

31 октября, 20.00

Билеты 600-1700 рублей.

Друзья 16+

В ролях Андрей Мерзликин, Дмитрий Мухамадеев и Константин Юшкевич

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

31 октября, 19.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Маша и Медведь: Очень детективная история 0+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

31 октября, 19.00

Билеты 600-1600 рублей.