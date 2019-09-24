«Комсомольская правда – Красноярск» выбирает лучшего автодилера

На сайте KP.RU (Красноярск) – KRSK.KP.RU, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в Красноярске 107,1 FM вы сможете узнать о лучших автодилерах Красноярска, сравнить их сервисы и программы, услышать много интересных новостей и полезной информации для автомобилистов.

Дилерские центры Красноярска расскажут о себе, своих возможностях и сервисных программах, продемонстрируют лучшие модели, ответят на вопросы посетителей сайта и слушателей радио. Подробнее о проекте - в «Положение о конкурсе».

А мы голосуем за лучших автодилеров и участвуем в акциях и конкурсах с призами от партнеров.

Начало голосования – 25 сентября, завершение - 1 ноября 2019 года в 00:00.

Правила голосования:

Проголосовать за участников конкурса «Автодилер года - 2019» можно на этой странице. Вы можете отдать свой голос за одного автодилера в каждой из номинаций. Голосовать можно каждый день в течение всего периода голосования.

Выберем Автодилера года- 2019 вместе!