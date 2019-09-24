КИА Центр Красноярск
КИА Центр Красноярск – официальный дилер автомобилей KIA в Красноярске, предоставляет весь спектр услуг, связанных с приобретением и послепродажным обслуживанием автомобилей марки KIA.
КИА Центр Красноярск располагает услугами по автокредитованию, автострахованию, лизингу автомобиля.
В центре представлен весь модельный ряд автомобилей марки KIA. Также центр располагает собственным складом оригинальных запасных частей для автомобилей KIA и специализированным сервисным центром, оснащенным современным диагностическим и ремонтно-восстановительным оборудованием, предоставляющим полный спектр услуг по ремонту (любой степени сложности) и техническому обслуживанию автомобилей KIA.
КИА-центр Красноярск, официальный дилер KIA
660048, Россия, Красноярск, ул. Маерчака, 105 «Г»
Отдел продаж T +7 (391) 25-77-888
Отдел сервиса T +7 (391) 25-77-887
Отдел запасных частей T +7 (391) 25-77-886
info@kiacenter-krasnoyarsk.ru, www.kia124.ru
Реклама