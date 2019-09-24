«Потеряшки» сбегают к родителям, которым они не нужны: названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

«Потерялся ребенок», «Помогите найти малыша», «Родители ищут», - сегодня такими объявлениями пестрят социальные сети всех регионов страны. Более того, профессиональные паблики поиска людей – одни из самых посещаемых. Следственный комитет России назвал регионы, где чаще всего теряются дети. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, в прошлом году в стране потерлось 13 683 ребенка, за первое полугодие этого года - 8 383. Возглавляют антирейтинг Московская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области, Ставропольский и Красноярский край. Почему пропадают дети? Где именно чаще всего теряются, и как их ищут?

Бегут не от хорошей жизни

Прежде всего надо понимать, что среди случаев пропажи есть и заблудившиеся малыши, и дети, ставшие жертвами преступлений. Но это — единицы. Основу статистики составляют так называемые «бегунки»: подростки, которые живут или в неблагополучных семьях, или в детских домах. А одни и те же дети сбегают и возвращаются сами (либо находятся), порой, далеко не по одному разу...

Бегут, понятно, не от хорошей жизни. Не от хороших родителей. Не из хороших «казенных стен».

- Чаще всего теряются детдомовские – бегут к мамам и отцам, которых давно лишили родительских прав, или просто – в никуда, бродяжничают и попрошайничают, - говорит Оксана Василишина, руководитель «Поиска пропавших детей - Красноярск» Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. – Они стремятся к родителям. Поэтому среди «потеряшек» больше всего именно таких детей. Ребенку не всегда можно объяснить, что дома его никто не ждет. Есть и обратная история: дети бегут из неблагополучных семей, от родителей-алкоголиков, например, - бродяжничают. Почему в лидерах такой регион, как, скажем, Красноярский край? Проблемные ситуации везде одинаковые. В этом вопросе большую роль играет именно количество заявок на поиск, - когда дома-интернаты и социальные центры, к примеру, не скрывают, что ребенок сбежал, а сразу же сообщают и правоохранителям, и нам, волонтерам. В Красноярском крае это отлаженная система: исчез подросток – тут же работники бьют во все колокола. Возможно, в других регионах эта система не столь прозрачна. Это может сказываться на цифрах.

Криминала мало

Есть, конечно, и криминальные случаи. Но их, к счастью, в разы меньше. В Красноярском крае, к примеру, за прошлый год был один, когда семилетнего мальчика убил подросток и спрятал тело. А бывают истории, когда дети теряются по недосмотру или по роковому стечению обстоятельств.

- На моей памяти два таких очень ярких случая, - вспоминает Василишина, - оба, к счастью, окончились счастливо. В начале сентября в Ирбейском районе со двора частного дома ушел 4-летний малыш. Мать мальчика отвлеклась на других детей, а этот пострел отправился в лес. Мы подняли все ресурсы – 300 человек искало, потому что мальчик очень маленький и совсем никак о себе позаботиться не мог. К тому же, мог ли такой малыш далеко уйти? Шансы были велики, но действовать надо было быстро. Нашли Илью на следующий день в лесу. Испуганный, голодный, но живой… Еще был случай несколько лет назад: в тайге Тюхтетского района потерялась 13-летняя девочка Яна. Пошли по грибы и ягоды с матерью и сестрами и заблудилась. Ее искали всю неделю. К счастью, девочка выжила.