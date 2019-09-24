«Одни пеньки торчат»: красноярцев возмутил снос деревьев на острове Татышев

На острове Татышев начался снос деревьев. Вместо многолетних тополей-исполинов – теперь пеньки. Напомним, рубку у павильонов велопроката начали, чтобы расширить парковку. И вроде бы все по закону, у Центра социальных проектов имеется разрешение на снос. Но… ситуация всерьез возмутила часть красноярцев.

- Как заметно разное отношение предпринимателей и чиновников к природе! Предприниматели сохраняли тополя, - пишет на страничке в соцсети депутат горсовета Виталий Бондарев. - Вокруг каждого дерева создавали островки, чтобы сохранить первозданную природу на острове Татышев, а чиновники только сносят, ломают и разрушают!

К слову, у дирекции Центра реализации социальных проектов (ЦРСП) пояснили, что в планах снос 100 деревьев, большая часть из которых уже удалены. Красноярцы же опасаются, что снесут больше, как говорится, под шумок. Тут и выяснилось, что сама по себе парковка горожанам не очень то и нужна.

- Зачем вообще эта парковка? На той, что есть, мест более чем достаточно, - говорит красноярка Валентина Семенова. – Это только летом и в начале осени тут аншлаг машин. А как только морозы – все парковки пустые, нет никого. Кому мешали эти деревья?!

КОММЕНТАРИЙ

«Парковки нужны»

В Центре социальных проектов говорят, что расширение парковок – мера необходимая, и красноярцы сами во время сезона настаивают, что парковочных мест не хватает.

Екатерина Суворова, пресс-секретарь Центра социальных проектов, в ведении которого находится Татышев:

- Мы расширяем парковки, потому что это необходимо. Если в летний период, который сейчас у нас прошел, проходят на острове какие-то городские мероприятия или в выходные люди приезжают отдыхать, мест объективно не хватает всем. Припарковаться негде. В адрес центра неоднократно поступали просьбы расширить парковки. Началось межсезонье – мы начали в рамках реконструкции парковок снос. И да, конечно, разрешение у нас имеется на снос с восточной и западной стороны. Что касается того, что снести могут больше, - нет, не могут. Остров 60 гектаров, у нас разрешение имеется на снос только сотни деревьев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В центре Красноярска начали реконструкцию «Исторического квартала»…

…и тоже снесли деревья

Реконструкцию «Исторического квартала» в центре Красноярска планируют завершить к ноябрю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Работы на Горького и Маркса ведет подрядчик - ДРСП «Левобережное». Цель довольно амбициозная - восстановить исторический облик квартала, как говорится, в первозданном виде.

При этом на территории снесли 7 кленов, демонтировали бордюры и дорожное полотно. В дальнейшем здесь уложат брусчатку и деревянный тротуар, а на месте кленов высадят новые деревья - появится сквер. В планах - высадить 700 деревьев и кустарников разных видов. Кроме того, в планах организовать другое освещение - фонари и прожекторы. Безусловно, на территории «Исторического квартала» будет установлено и видеонаблюдение. В мэрии Красноярска говорят, что обойдется благоустройство в 58,4 миллиона рублей. Уже этой осенью горожане смогут увидеть результат.