«Ограничивают самовыражение»: право школьника на хипстерский пучок защитила прокуратура

Стричь или не стричь - уже не вопрос. В историю четвероклассника из Красноярского края Петра И.*, за которым третью неделю наблюдает вся страна, вмешалась прокуратура. И защитила его право носить на голове хипстерский пучок.

Напомним, в начале сентября Пете сделали замечание в школе: с такой прической лучше бы учился дома. На голове у парня обычный хипстерский узелок, или «man bun», одна из самых популярных в мире причесок. С такой ходит, например, его кумир футболист Златан Ибрагимович. Петя тоже играет – в защите, причем вполне успешно. Вот и сделал прическу, как у любимого спортсмена.

Из-за "узелка" на голове развернулись целые баталии.Фото: Ольга АДЛЕР

Можно поменьше экстравагантности?

В школе не поняли, попытались намекнуть: привел бы себя в порядок. Правда, директор тут же объяснила: «Отстранять ребенка от занятий никто не собирался! Права не имеем. Просто просим, чтобы его стрижка не была такой экстравагантной». Потому что перед началом года школа ввела новое правило: ученики должны быть в форме и без необычных (дреды, ирокезы и т.п.) стрижек. Родители проголосовали «за».

Тот самый устав.Фото: Ольга АДЛЕР

Устав вне закона

Но педагогов уже никто не слушал. В СМИ и соцсетях поднялась волна возмущения. В школу зашли следователи и прокуратура, представители управления образования. Руководство и педагогов проверяли... из-за хипстерского пучка. Масштабная кампания по защите ребенка от «тиранов»-учителей не утихает до сих пор.

И вот – новый поворот. Стали известны результаты проверки, проведенной прокуратурой. Требование директора изменить прическу ученика признали незаконным:

- Это противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение.

Школа, где все произошло.Фото: Ольга АДЛЕР

Не собирался избавляться от пучка – и не надо. Так что с победой, Петр! Надеемся, за ней последует много других - в спорте.Положения школы о единой форме и внешнем виде учеников (в части необычных причесок) тоже признаны не соответствующими закону. И опротестованы прокуратурой.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Поставнев, руководитель департамента психологии института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, специалист по конфликтологии:

- Ребенок – сторона конфликта, которая, по сути, не обладает никаким ресурсом для разрешения подобных противостояний. И он – лицо зависимое, которое, в конечном счете, в такого рода противостояниях всегда оказывается пострадавшей стороной. Все это точно ему не на пользу! Не на пользу, что, возможно, уволят директора, не на пользу, что создана напряженная ситуация и вокруг него лично, и вокруг его семьи, - все это, действительно, для него плохо. Однако сама ситуация сигнализирует о недостаточном профессионализме лиц, которые вовлечены в тако е противостояние. Педагог в норме обязан представлять эффекты, которые он производит своими педагогическими действиями, должен понимать, хотя бы отчасти, особенности ребенка, его реакцию. Также это звоночек о высоком напряжении, которое в конкретном регионе в этой сфере имеется. Оно мало отношения имеет именно к этому ребенку, но выхлестывается в публичное поле и, в конечном итоге, влияет именно на него.

(*имя ребенка изменено - согласно требованию законодательства).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прости взрослых, они не правы!» Школьника, которого учителя «травили» из-за прически, позвали в большой футбол

Четвероклассника из Красноярского края Петра И.*, чью историю вот уже неделю обсуждает вся страна, позвали в большой футбол. Сам Юрий Семин, наставник знаменитых «железнодорожников», записал видеообращение в поддержку обычного парнишки из Сибири (Подробности).

«Всех под «канадку» - у нас такого нет!» СК проверяет школу, где ученика «травили» из-за прически

Руки прочь от мальчика, - под таким девизом вот уже несколько дней в соцсетях идет масштабная кампания по «защите» школьника из Красноярского края Петра И.* Напомним, четверокласснику в школе сделали замечание: отстраним от занятий, если не приведешь в порядок прическу. На голове у паренька обычный хипстерский пучок, - стрижку «man bun» в мире сегодня носят миллионы мужчин. В том числе и кумир Пети, футболист Златан Ибрагимович. Вот мальчишка и постригся так же, как любимый футболист (Подробности).

Хотите, как на Потемкине? Кадеты из Железногорска взбунтовались из-за сушек с червями

С виду обычная сушка, а в ней – живые черви. Выпечку с опарышами внутри получили на обед кадеты из железногорского корпуса (это закрытый город-спутник Красноярска). И взбунтовались, отказались от еды (Подробности).

Сильно модный? Сиди дома! Школу обвинили в травле четвероклассника за хипстерский пучок

Модный «лук» парень выбрал неслучайно. Он еще с детсада «болеет» футболом, успешно играет, собрал коллекцию кубков. Любимая команда – «Манчестер Юнайтед», игрок – Златан Ибрагимович. (Подробности).

Следователи в Красноярском крае заинтересовались конфликтом из-за прически школьника

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины инцидента. Для этого проводят опросы, в том числе беседы ведут с самим мальчиком и его родителя, а также с учителями и директором школы. (Подробности).

Директора омской гимназии № 62, устроившую травлю ученику, а потом обвинившей его маму в экстремизме, уволили

Спустя почти год с начала этой истории, потратив неимоверное количество нервных клеток, омская журналистка Наталья Граф все-таки смогла добиться справедливости. (Подробности).