2019-09-24T05:57:26+03:00
Общество

Осенний ЖКХ-марафон

Начало марафона в 9.00
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Задайте ваши вопросы 24 сентября по телефонам пресс-центра «Комсомольской правды» и радио «КП» 107,1 FM

Есть вопросы к управляющей компании «Холмсервис»?

Холмсервис.

Холмсервис.

Вам ответит генеральный директор Ирина Ивановна Сидорова.

8.30 – 9.00 – радио, 228-08-09

9.00 – 10 00 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Есть вопросы к управляющей компании «ЮСТАС»?

ЮСТАС.

Вам ответит генеральный директор Ольга Юрьевна Веженкова.

10.00 – 11.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Есть вопросы к «Красноярскэнергосбыту»?

Вам ответит специалист «Красноярскэнергосбыта»

10.30– 11.00 – радио «КП», тел. 228-08-09.

11.00– 12.00 – пресс-центр «КП», тел. 206-96-16.

Какие на самом деле должны быть мусоропроводы в вашем доме? Расскажет Татьяна Тихоновна Рюрик, директора ООО «Орбита».

12.00 – 12.30 – пресс-центр, тел 206-96-16

Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на вопросы читайте в «КП» 27 сентября в ежедневном номере «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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