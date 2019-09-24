Осенний ЖКХ-марафон
Задайте ваши вопросы 24 сентября по телефонам пресс-центра «Комсомольской правды» и радио «КП» 107,1 FM
Есть вопросы к управляющей компании «Холмсервис»?
Холмсервис.
Холмсервис.
Вам ответит генеральный директор Ирина Ивановна Сидорова.
8.30 – 9.00 – радио, 228-08-09
9.00 – 10 00 – пресс-центр, тел. 206-96-16
Есть вопросы к управляющей компании «ЮСТАС»?
ЮСТАС.
Вам ответит генеральный директор Ольга Юрьевна Веженкова.
10.00 – 11.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16
Есть вопросы к «Красноярскэнергосбыту»?
Вам ответит специалист «Красноярскэнергосбыта»
10.30– 11.00 – радио «КП», тел. 228-08-09.
11.00– 12.00 – пресс-центр «КП», тел. 206-96-16.
Какие на самом деле должны быть мусоропроводы в вашем доме? Расскажет Татьяна Тихоновна Рюрик, директора ООО «Орбита».
12.00 – 12.30 – пресс-центр, тел 206-96-16
Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru
Подробности ЖКХ-марафона, ответы на вопросы читайте в «КП» 27 сентября в ежедневном номере «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU