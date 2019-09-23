Талантливый сирота из Тувы проходит отбор на конкурс «Детское Евровидение-2019»

Юные таланты Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева из Кызыла проходят национальный отбор на «Детское Евровидение – 2019». Напомним, ранее одаренный парень победил в шоу «Ты – супер».

Талантливого мальчишку отметил глава Тувы. Фото: Шолбан Кара-оол, личная страница в соцсети.

За яркую победу его наградили квартирой. Дальше на пути исполнителя участие в конкурсе «Детское Евровидение – 2019». Но чтобы попасть на него мальчику нужно набрать нужное количество голосов. Чтобы поддержать Денберела и его напарницу по сцене Татьяну Меженцеву, с которой они выступают в дуэте, пожалуйста, перейдите по ссылке.

Отметим, что на сегодняшний день среди конкурсантов 11 исполнителей и творческих коллективов. Это ребята из Москвы, Ярославля, Казани, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и Тюмени.

Денберел на сцене как дома. Фото: соцсети, НТВ.

Напомним, «Детское Евровидение – 2019» пройдет 24 ноября в Польше. После этого творческого испытания Денберел отправится покорять детскую «Новую волну».

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