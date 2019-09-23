2019-09-23T10:04:03+03:00
Звезды

Талантливый сирота из Тувы проходит отбор на конкурс «Детское Евровидение-2019»

Фанаты юного таланта призывают поддержать Денберела Ооржака, а также Татьяну Меженцеву
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Донберел Ооржак победил в шоу «Ты – супер». Фото: соцсетиДонберел Ооржак победил в шоу «Ты – супер». Фото: соцсети
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Юные таланты Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева из Кызыла проходят национальный отбор на «Детское Евровидение – 2019». Напомним, ранее одаренный парень победил в шоу «Ты – супер».

Талантливого мальчишку отметил глава Тувы. Фото: Шолбан Кара-оол, личная страница в соцсети.

Талантливого мальчишку отметил глава Тувы. Фото: Шолбан Кара-оол, личная страница в соцсети.

За яркую победу его наградили квартирой. Дальше на пути исполнителя участие в конкурсе «Детское Евровидение – 2019». Но чтобы попасть на него мальчику нужно набрать нужное количество голосов. Чтобы поддержать Денберела и его напарницу по сцене Татьяну Меженцеву, с которой они выступают в дуэте, пожалуйста, перейдите по ссылке.

Отметим, что на сегодняшний день среди конкурсантов 11 исполнителей и творческих коллективов. Это ребята из Москвы, Ярославля, Казани, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и Тюмени.

Денберел на сцене как дома. Фото: соцсети, НТВ.

Денберел на сцене как дома. Фото: соцсети, НТВ.

Напомним, «Детское Евровидение – 2019» пройдет 24 ноября в Польше. После этого творческого испытания Денберел отправится покорять детскую «Новую волну».

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рудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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