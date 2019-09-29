«Постройте нас!»: обманутые дольщики Красноярска два часа простояли на митинге под проливным дождем

«Постройте нас!», «Ты еще веришь обещаниям?» - с такими лозунгами вышли накануне, 28 сентября, на согласованный митинг обманутые дольщики Красноярска. Больше 500 человек простояли два часа под проливным дождем, но никто из чиновников так и не появился, сообщает ТВК.

У одних над головой зонтики, у других – жутковатые черные шары… Митинг начался с минуты молчания и возложения траурного венка к «баннеру», на котором значилось: «Последствия бездействия красноярских чинуш: 40 проблемных объектов, 10000 пострадавших. Новостройки «группы риска». Во время «похорон» многие хлопали. Здесь почти каждый остался без крыши над головой и без денег.

- Я взяла в кредит миллион восемьсот тысяч, - рассказала ТВК красноярка Екатерина. – Мне еще платить 10 лет! Квартира обойдется в 6 миллионов. И где она? Это ямка за 6 миллионов. Сейчас живу в съемной, в месяц плачу 18 тысяч рублей.

Мало кто из дольщиков верит, что дело сдвинется с мертвой точки. Говорят, за все эти годы обещаний было море, но результата пока никакого.

Между тем не так давно стало известно: на достройку проблемных домов (десяти - от «Реставрации» и «двух - «Сибстройинвеста») власти края выделят около двух миллиардов рублей.