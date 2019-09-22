В Туве спасатели два километра несли на носилках мужчину, который сильно поранил ногу
Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись в лес после сообщения дежурного. Исходная информация: 42-летний мужчина отправился в поход и получил глубокую проникающую рану в ступне ноги. Самостоятельно передвигаться он не мог. Пострадавший находился в лесном массиве перевала Бегреда Пий-Хемского района (40 километрах от Кызыла).
Спасение пострадавшего туриста.МЧС Тувы
Прибыв на место происшествия, спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Из ноги у того торчал металлический штырь, который пронзил насквозь ботинок и воткнулся в ступню.
- Слишком больно? – спросил один из сотрудников МЧС.
- Терпимо, если не дотрагиваться, пока терпимо, - ответил турист.
Металлический штырь продырявил ботинок Фото: МЧС Тувы
После погрузили его на носилки и несли около двух километров. Далее на высокопроходимой технике транспортировали его к 770 километру федеральной дороги Р-257. И уже там передали врачам скорой помощи.
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Республики, в спасательной операции были задействованы пять человек и три единицы техники.
Вот и причина случившегося Фото: МЧС Тувы
В соцсетях высоко оценили работу спасателей:
«Отличная работа, молодцы ребята!».
Сейчас спасенному туристу ничего не угрожает. Он проходит лечение в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU