2019-09-22T05:42:10+03:00
Происшествия

В Туве спасатели два километра несли на носилках мужчину, который сильно поранил ногу

Во время прогулки он наступил на металлический штырь [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Спасатели вынесли мужчину из леса на носилках Фото: МЧС ТувыСпасатели вынесли мужчину из леса на носилках Фото: МЧС Тувы
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Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись в лес после сообщения дежурного. Исходная информация: 42-летний мужчина отправился в поход и получил глубокую проникающую рану в ступне ноги. Самостоятельно передвигаться он не мог. Пострадавший находился в лесном массиве перевала Бегреда Пий-Хемского района (40 километрах от Кызыла).

Спасение пострадавшего туриста.МЧС Тувы

Прибыв на место происшествия, спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Из ноги у того торчал металлический штырь, который пронзил насквозь ботинок и воткнулся в ступню.

- Слишком больно? – спросил один из сотрудников МЧС.

- Терпимо, если не дотрагиваться, пока терпимо, - ответил турист.

Металлический штырь продырявил ботинок Фото: МЧС Тувы

Металлический штырь продырявил ботинок Фото: МЧС Тувы

После погрузили его на носилки и несли около двух километров. Далее на высокопроходимой технике транспортировали его к 770 километру федеральной дороги Р-257. И уже там передали врачам скорой помощи.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Республики, в спасательной операции были задействованы пять человек и три единицы техники.

Вот и причина случившегося Фото: МЧС Тувы

Вот и причина случившегося Фото: МЧС Тувы

В соцсетях высоко оценили работу спасателей:

«Отличная работа, молодцы ребята!».

Сейчас спасенному туристу ничего не угрожает. Он проходит лечение в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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