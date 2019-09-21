«Спасибо, Россия, за вещи!»: арестованный старовер из США поблагодарил красноярцев за теплую одежду

Американский старовер Эвгений Фролов в Красноярский край приехал из Орегона несколько лет назад - искать невесту. Сейчас у него просрочена виза, и мужчину вот-вот могут выдворить из России. Законных поводов его оставить нет, - документы, которые при въезде оформил американец, и правда, утратили действие. Но речь в истории с Эвгением идет не только о законе, а... о любви. Ведь невесту он себе все-таки нашел. И теперь очень боится, что если его депортируют, а въезд в Россию закроют на несколько лет, не сложится жизнь ни у него, ни у нее.

Благословили на поиски любви

В Оригоне (США) большая община старообрядцев, около 10 000 человек. Когда-то они бежали из России от гражданской войны и репрессий. Но связь со своими поддерживают и теперь. А Родина у них - Туруханский район Красноярского края, поселение Сандакчес и крохотная община в Дубчесе. Даже от Красноярска путь сюда неблизкий - больше 1 200 километров. Об Орегоне и говорить нечего. Но Эвгению пришла пора жениться, и родители благословили его на поиск суженной. А староверы, - так исторически сложилось, - женятся на своих. Порой без всякого транспорта преодолевают невероятные расстояния, чтобы невесту найти. Ведь поселения у них и внутри России разбросаны на сотни километров.

Но Эвгений Фролов в Россию приехал легально - оформил визу на три года. Добрался до Туруханского района. Присмотрелся к местным девушкам. И нашел свою Алену. Ей тоже пришелся по душе. Сговорились с родителями. Но свадьбы так и не случилось. В августе Эвгения задержали по законным основаниям. Виза уже была просрочена. Поместили его в центр содержания мигрантов в Красноярске. Из одежды - футболка и штаны. Общественница Ольга Суворова, которая не впервые помогает староверам утрясти проблемы с законом, с документами, объявила сбор теплых вещей для Фролова. И красноярцы откликнулись.

- Спасибо, Россия, за одежду! Было холодно, сейчас маленечко теплее станет, - русский Эвгению до сих пор дается с трудом, но говорит он при этом вполне понятно. - Спасибо, что кормят меня... и за вещи, и отопление сейчас - у нас было холодновато. Переживаю за Алену, мою невесту, мы хотели жениться, я по закону все хотел сделать, но у нас не получилось. У нее это второй брак, я все по религии хотел сделать, по старообрядческой вере, - у нас это сложнее. Вот сейчас она одна останется, если меня отсюда отправят, ее жизнь испортится, мне думается так, но буду надеяться, что с меня снимут выдворение.

Что с документами?

Общественница Ольга Суворова вновь решила принять участие в его судьбе. Свою позицию она озвучила так:

- Я помогаю не незаконным мигрантам, а нашим соотечественникам, исторически по вере, имеющим отношение к Красноярскому краю. И там, где находятся их монастыри на реке Дубчес, нет миграционной службы, чтобы сделать хотя бы временные документы, и с транспортом крайне плохо. Прошу помочь.

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