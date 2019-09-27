Время – в плюсе, деньги – в минусе: корреспондент «КП» в качестве эксперимента перешел на 4-дневную рабочую неделю

… «Переходишь на 4-дневную рабочую неделю», - задание редактора, не скрою, привело меня в замешательство. Работы, как всегда, вал. На очереди пять заметок, дежурство по сайту в воскресенье. И тут – аттракцион неслыханной щедрости – сразу три выходных. Пока с подачи властей минтруд готовит эксперимент, проведем свой.

Тем более, моя профессия для этого подходит: так или иначе, а есть план того, что мне надо успеть за неделю. Раз она станет короче, придется принудительно ужать все в четыре дня. С другой стороны, как бы ни любил свою работу, может, это и здорово = три дня отдыхать? Одним словом, проверим.

Понедельник

Перед стартом договариваюсь с собой: начинаю рабочий день в 7.00, как обычно. Я «сова», подъем на час раньше не вариант, и так хронический недосып. Решено: не буду успевать, лучше задержусь попозже. Поехали!

Главный посыл: обычно на пятницу я «уношу» все несрочные тексты, но раз ее не будет, надо успеть сделать их с понедельника до четверга.

Работы прибавилось, а день не резиновый.Фото: Мария ЛЕНЦ

Значит, сегодня с утра надо взяться за один из своих материалов (приоритеты расставлены, фактура собрана, только пиши). Но сразу – нет: у нас ЧП, погиб известный человек с семьей. Данные не подтверждены, подробностей ноль. Звонки, выяснение, поиск экспертов. Как результат - к 18.00 две заметки плюс большое интервью по другой теме.

Хорошо бы домой, но… сажусь за расшифровку «несрочного» интервью. Проходит минут 40, замечаю: банально клюю носом. Еще 20 – сдаюсь. На первый раз достаточно.

Вечером иду домой пешком. Это еще полтора часа. Работа сидячая, стоит встряхнуться. Дома успеваю освежить полы, сварить гречку на завтра. Отбой. В целом, день выдался продуктивным. Правда, работы не убавилось.

Вторник

Дежурю на сайте, пишу новости и статьи в режиме нон-стоп. С 7.30 до 20.30. Без перерывов на завтрак, обед и ужин, перекусываю в процессе.

К концу дня от компа отползаю. Мысль о том, чтобы доработать материал из моего «несгораемого» списка кажется кощунственной.

Мытье посуды, бросок в магазин на первом этаже, стакан кефира, и все. Просьба не беспокоить. А как же дела? «Я подумаю об этом завтра».

Среда

Дождалась, сегодня никаких тебе форс-мажоров. Скорее писать, пока ничего не произошло. Благо все есть: и инфа, и фото, и видео.

На подготовку спецрепортажа о том, как живут малыши, родившиеся у мам-осужденных, уходит почти весь день. Тема непростая, энергоемкая. Готово: сдаемся.

Начинать после такого текста что-то другое – дело заведомо проигрышное. Из темы так просто не «выпрыгнешь». Остается только расшифровка. Все же лучше, чем ничего. Но полтора часа, и я иссякаю. На полшага приблизилась к цели, и то ладно.

Четверг

В смысле – последний рабочий день? Неделя пронеслась, как экспресс. Тем более сегодня опять все не по плану. Из трех больших материалов написан один. Хотела оформить текст на основе вчерашней расшифровки. Но выясняется, надо срочно делать острую тему: учитель ударил школьника на уроке.

Тот случай, когда с телефона, как говорится, не "слезаешь".Фото: Мария ЛЕНЦ

Дальше – как водится: директор школы, мама ребенка, управление образования, следователи. И это – целый рабочий день. Впереди – 3 (!) выходных, когда работа под запретом, эксперимент есть эксперимент.

Вечер – стандартно. Прогулка, домашние дела (без фанатизма). А потом – внезапно - чтение до трех ночи. Откуда только силы взялись? Никак второе дыхание перед долгими выходными.

Пятница

То чувство, когда все работают, а ты нет… Сон до 10 (завидуйте мне) утра, кофе не судорожными глотками, а лениво и неспешно.

Хлопоты по хозяйству? Не-е-т, рутина потом, пора подзарядиться. После завтрака – вперед в ближайший лес за грибами.

То чувство, когда все работают, а ты нет.Фото: Ася ЖУКОВА

Тут расчет простой: заморозков не было, выходные – для всех – тоже не наступили. То есть массово никто в лес не ринулся. Ловим момент.

Увы, я просчиталась. В леске обнаружилась тьма грибников. Пенсионеры, семьи с детьми. Я в шоке: все эти люди не работают?!

Неудивительно, мой улов оказался довольно скудным. Молодые, крепкие маслята, но ровно на одну жареху.

"Тихая" охота (за грибами) не удалась, открываем фотоохоту.Фото: Ася ЖУКОВА

Впрочем, не обидно. Солнце, небо, свежий воздух. Домой пешком, за день - 23 тысячи шагов. Вечером готовлю «лесной» ужин: картошку с грибами для домашних. Сама же успеваю в поздние гости. Суши, бокал белого вина.

Суббота и воскресенье

Суббота ушла на домашние дела. Воскресенье – на поход в лес с друзьями. Да-да, природы много не бывает.

Три выходных (два из которых в лесу), и перезагрузка полная!Фото: Ася ЖУКОВА

КРАТКИЙ ИТОГ

ПЛЮСЫ

- Подытоживаю: три выходных дня – это полная перезагрузка. Скучно не было, но в понедельник на работу уже хотелось.

- 4-дневка подразумевает повышение качества жизни. Появляется дополнительное время на общение, поездки на отдых (пусть и краткие), прогулки, занятия спортом.

МИНУСЫ

- Текущие дела были почти на стопе. Темы добавлялись, а время нет.

- Увеличить свою продуктивность за счет сокращения перерывов на обед/ужин невозможно. По крайней мере, для нас, смишников, у которых и без того плотная загрузка. Возможно, для работников офисов это будет как-то иначе.

- За короткую неделю заработок станет меньше примерно на одну пятую. А в моем случае – на одну шестую, так как в воскресенье я собиралась работать.

- Три выходных – это затратно. Чаще видишься с друзьями, ездишь на природу, за покупками… Вывод: чтобы больше отдыхать, нужно больше работать. А когда? Если у тебя 4-дневка, и день не резиновый.