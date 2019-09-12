@ - друг предпенсионера

У 53-летней Натальи Кузнецовой из райцентра Канска (Красноярский край) не совсем обычная для сибирской глубинки профессия. Она - дизайнер интерьера, флорист, руководит небольшой фирмой. Лучший в районе специалист. Но это показалось недостаточным, и Наталья в рамках проекта WorldSkills прошла дополнительное обучение и неплохо освоила компьютерные технологии, необходимые в основной профессии.

1 июля состоялся первый выпуск по программе WorldSkills. Десять учеников успешно сдали экзамен и получили два документа: «Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего» и «Skills-паспорт».

- Когда мы начали обучать первую группу, многие из наших студентов–предпенсионеров, даже не знали назначение клавиш, не имели электронной почты, - рассказывает преподаватель техникума, куратор проекта Нина Михиенкова. – Занятия вели преподаватели и нашего техникума, и кураторы проекта WorldSkills. Их манера обучения совсем другая - много практических заданий. Когда люди сдавали экзамен мы видели, насколько они были счастливы, глаза у всех горели! Несмотря на то, что обучение проходило летом, в разгар дачного сезона, ученики ходили к нам каждый вечер. Кроме того, здесь наши студенты находят друзей, единомышленников, а может и будущих коллег. Эмоций у выпускников было море.

- Для меня это обучение было настоящей перезагрузкой, - рассказывает Наталья Викторовна. - Мы живем в мире, где все связано с Интернетом, и мне было необходимо его освоить. Учиться было нелегко: на уроках давался нешуточный объем информации, надо было выполнять домашние задания, а в завершение обучения еще и сдавать настоящий экзамен.

Наталья Кузнецова. Фото предоставлены студентками.

Родные и друзья Натальи были удивлены. Ведь острой необходимости учиться не было – есть любимая работа, в семье достаток. А когда она ради экзамена перенесла долгожданный отпуск... Но Наталья не обращала внимания, и стала профессионалом еще в одном виде дизайна – компьютерном.

Работы Натальи Кузнецовой. Фото предоставлены студентками.

- Теперь сама могу сделать сайт, чтобы продвигать свои услуги, - радуется Наталья. - Это интересная, но сложная наука: даже от расположения информации на сайте и от выбранной цветовой гаммы зависит – купят твои продукт или нет. Да и на сайты потенциальных партнеров теперь смотрю с профессиональной точки зрения: понимаю, чьи страницы качественные, а какие сделаны по обычному шаблону.

Работы Натальи Кузнецовой. Фото предоставлены студентками.

К СВЕДЕНИЮ

Программа обучения по международным стандартам WorldSkills бесплатна и реализуется в рамках совместной правительственной программой совместно с Министерством труда. В 2019 году в России участвовать в программе могут женщины 1964 - 1968 года рождения и мужчины 1959-1963, а также люди, имеющие право на досрочную пенсию (за пять лет до выхода).

Куда обращаться: Регистрация проходит на сайте 50plus.worldskills.ru. Требуется оставить информацию о себе, контактные данные и номер пенсионного удостоверения. Это даст возможность выбора компетенции и учебного заведения. Всего на сайте представлено 119 компетенций.

Канский технологический колледж: Телефон 8 (39161) 2-39-52, куратор проекта Нина Михиенкова.